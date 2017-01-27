РосЗМІ повідомили про смерть першого ватажка "ЛНР" Болотова

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на інформацію колишнього "прем'єр-міністра" «ДНР» Олександра Бородая і джерело, близьке до Болотова.

Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть колишнього ватажка луганських терористів.За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією групи «Інфрмаційний спротив», в листопаді минулого року колишній ватажок "ЛНР" Валерій Болотов, перебуваючи на території РФ, почав поширювати інформацію про створення громадсько-політичного руху "Єднання".

У грудні 2016 року Болотов заявляв, що «найближчим часом» нинішнього лідера «ЛНР» Ігоря Плотницького «знімуть».