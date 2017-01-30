"Естафета прийнята": нацгвардійці підтримали флешмоб #22PushupChallenge (відео)

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

Особовий склад загону прийняв естафету від спецназівців Східного ОТО і передає її окремому загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії.

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Флешмоб #22PushupChallenge з'явився в США. Причиною стала статистика про кількість самогубств серед американських ветеранів бойових дій, яку оприлюднив Департамент у справах ветеранів.

З'ясувалося, що щодня добровільно йдуть з життя 22 колишніх бійця. Умовою естафети є 22 віджимання протягом 22 днів. Їх знімають на відео і викладають в соцмережі з відповідним хештегом.

В Україні флешмоб проводиться на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Його мета – привернути увагу до соціальних і психологічних проблем ветеранів після повернення до мирного життя.