Франція передала гумдопомогу для поранених бійців АТО (відео)

19:13, 03 лютого 2017
Суспільство
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Гуманітарну допомогу з Франції для порятунку поранених бійців отримала лікарня Мечникова.

Гуманітарну допомогу з Франції для порятунку поранених бійців отримала лікарня Мечникова /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Ліжка для реанімації мають спеціальні матраци, що полегшують перебування травмованих.

Крім цього, лікарня отримала спеціальні лампи для операційних, а також сучасні меблі, в тому числі і для родичів, які підтримують пацієнтів під час лікування.

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Теги: #АТО#Мечникова