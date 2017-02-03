Франція передала гумдопомогу для поранених бійців АТО (відео)
19:13, 03 лютого 2017Суспільство
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Гуманітарну допомогу з Франції для порятунку поранених бійців отримала лікарня Мечникова.
Франція передала десять багатофункціональних ліжок для реанімації / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Ліжка для реанімації мають спеціальні матраци, що полегшують перебування травмованих.
Крім цього, лікарня отримала спеціальні лампи для операційних, а також сучасні меблі, в тому числі і для родичів, які підтримують пацієнтів під час лікування.
Гуманітарну допомогу з Франції для порятунку поранених бійців отримала лікарня Мечникова
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