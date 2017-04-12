У Харкові затримали авто зі зброєю з АТО (відео)

У Харкові затримали повну автівку зброї. Машину зупинили при виїзді з міста, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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У ній їхали четверо чоловіків у камуфляжі. Після прискіпливого огляду патрульні витягли з авто гранати, боєприпаси для підствольних гранатометів та величезну кількість набоїв різного калібру.

Зброю чоловіки везли із зони АТО до Києва. Арсенал та набої вилучили, а чоловіків затримали.