У Харкові затримали авто зі зброєю з АТО (відео)
09:47, 12 квітня 2017Суспільство
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Зброю везли до Києва.
Авто зі зброєю їхало до Києва / depo.ua
У Харкові затримали повну автівку зброї. Машину зупинили при виїзді з міста, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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У ній їхали четверо чоловіків у камуфляжі. Після прискіпливого огляду патрульні витягли з авто гранати, боєприпаси для підствольних гранатометів та величезну кількість набоїв різного калібру.
Зброю чоловіки везли із зони АТО до Києва. Арсенал та набої вилучили, а чоловіків затримали.
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