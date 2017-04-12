У Харкові затримали авто зі зброєю з АТО (відео)

09:47, 12 квітня 2017
Суспільство
611 0

Зброю везли до Києва.

Авто зі зброєю їхало до Києва / depo.ua

У Харкові затримали повну автівку зброї. Машину зупинили при виїзді з міста, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Читайте також"Солідні" злочинці емігрують з Донецької області - Аброськін (інфографіка)

У ній їхали четверо чоловіків у камуфляжі. Після прискіпливого огляду патрульні витягли з авто гранати, боєприпаси для підствольних гранатометів та величезну кількість набоїв різного калібру.

Зброю чоловіки везли із зони АТО до Києва. Арсенал та набої вилучили, а чоловіків затримали. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Харків#зброя