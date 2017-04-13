"Маленький мандрівник": 5-річний хлопчик втік з дому і подолав сам майже 150 кілометрів

20:09, 13 квітня 2017
Суспільство
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Хлопчик таємно від батьків хотів поїхати в місто і подивитися в магазині на мобільний телефон.

5-річний хлопчик втік з дому і подолав майже 150 кілометрів поодинці /

І поки батьки і поліція на Сумщині його шукали, утікач на різних маршрутках заїхав аж на Чернігівщину.

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Подорож хлопчикові набридла, і він почав бігати по автобусу. Лише тоді на нього звернули увагу водій і пасажири, і повідомили в поліцію.

Хлопчик таємно від батьків хотів поїхати в місто і подивитися в магазині на мобільний телефон.

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Теги: #хлопчик#відео