"Маленький мандрівник": 5-річний хлопчик втік з дому і подолав сам майже 150 кілометрів
20:09, 13 квітня 2017Суспільство
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Хлопчик таємно від батьків хотів поїхати в місто і подивитися в магазині на мобільний телефон.
скріншот / ТСН
І поки батьки і поліція на Сумщині його шукали, утікач на різних маршрутках заїхав аж на Чернігівщину.
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Подорож хлопчикові набридла, і він почав бігати по автобусу. Лише тоді на нього звернули увагу водій і пасажири, і повідомили в поліцію.
Хлопчик таємно від батьків хотів поїхати в місто і подивитися в магазині на мобільний телефон.
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