Великодня ніч минула спокійно - поліція

У поліції підвели підсумки великодньої ночі. Участь у богослужіннях взяли понад 7,8 млн. вірян. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,4 тисячі правоохоронців.

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Як повідомляє прес-служба Нацполіції, у всіх регіонах в ніч з 15 на 16 квітня 2017 року відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисяч культових споруд. Участь у цих заходах узяли понад 7,8 млн. осіб.

Найчисленніші культові відправи відбулися у Дніпропетровській (1 млн. осіб), Львівській (830 тис.), Тернопільській (650 тис.) та Одеській (620 тис.) областях, відзначили у поліції.

Безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тис. поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії України.

"Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - підсумували у поліції.