В Одеській області за хабар у 2 тисячі доларів затримали голову РДА і посередника

В Одеській області сьогодні за підозрою в отриманні хабара 2 тис. дол. затримані голова Кілійської районної державної адміністрації Віктор Грєкова і посередника.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у п'ятницю працівники прокуратури області спільно з поліцією викрили у хабарництві голову Кілійської райдержадміністрації та його спільницю - головного спеціаліста.

Встановлено, що спеціаліст вимагала більш як 2 тис. дол неправомірної вигоди від громадянина за поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 2 га.

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«Працівник державного органу повідомила, що всі дії і суму вона погодила з керівником райдержадміністрації. Під час передачі другого траншу в 1,3 тис. дол. затримана спеціаліст-посередник. У голови райдержадміністрації в кабінеті знайдено та вилучено 500 дол. раніше обумовленої суми», - йдеться в повідомленні.

Зазначені особи в даний час затримані. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (хабарництво) КК України здійснюють слідчі ГУ НП в Одеській області.