До Одеси на три дні приїхало "Військове таксі"

Три дні Одесою курсуватиме “Військове таксі” та збиратиме гроші на позашляховик для 28-ї бригади. Водіями таксі стануть не прості таксисти, а волонтери та учасники АТО.

Зокрема, пасажирів возитимуть засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега; автогонщиця, засновниця медичної команди швидкого реагування "Вітерець" Галина Алмазова; тележурналіст, голова ГО "Чорний тюльпан. Одеса" Сергій Братчук; історик, засновник проекту "Тудой-Сюдой" Олександр Бабіч; учасники АТО – Андрій Римарук (53-тя бригада) та Олексій Муравніков (28 бригада) та ін.

Читайте такожВолонтер про просування ЗСУ на Донбасі: всі підрозділи йдуть вперед

Виконуючи замовлення одеситів, вони розповідатимуть про події на фронті та проблеми, з якими бійці та ветерани АТО зіштовхуються на четвертому році війни.

“Мета акції – не тільки зібрати кошти на авто, яке дуже чекають на передовій хлопці з 28-ї бригади, але й нагадати людям, що війна, на жаль, триває. Без кліше “зрада” та “перемога” особисто розповісти про те, що зараз діється на фронті”, – розказує один з ініціаторів акції Віталій Дейнега.

Волонтери зазначають, що одним з актуальних питань на передовій лишається забезпечення колісною технікою.

“Бригада, для якої на автомобіль, власне, і збираємо, днями з зони постійної дислокації у Одеській області знову повернулася у зону бойових дій. Аби оперативно виконувати завдання, їм потрібні легкопрохідні і надійні машини. Автопарк 28-вісмки терміново потребує “поповнення”, – констатує Олексій Муравніков, який сам служив у 28-мій бригаді.

Щоб взяти участь в акції #WarTaxiOdesa, за словами організаторів, необхідно зробити три простих кроки: встановити на свій телефон додаток сервісу “Uklon” (або зайти на сайт http://uklon.com.ua), замовити машину, обравши кнопку “WarTaxi” у меню класу автівки, та здійснити поїздку за обраним маршрутом.

“Якщо волонтерська автівка у момент замовлення буде зайнята – до пасажира приїде машина сервісу “Uklon”. Але всі кошти, сплачені за замовлення, все одно будуть передані на придбання позашляховика”, – пояснюють організатори.

Акція триватиме з 6:00 п’ятниці (23 червня) до 23:00 неділі (25 червня).

Додаткова інформація: 050-8000-167