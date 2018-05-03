Новий керівник Агенції регіонального розвитку Житомирської області: "Кількість проектів має збільшитися"

- Артеме, в понеділок про результати повторного конкурсу на хедхантера, якого шукали більше ніж півроку, повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич. За що плануєте взятися першочергово?

- Ми вже почали працювати минулого тижня, оскільки перше питання - це державна реєстрація агенції і тут ми вже певну роботу проробили. Вже завтра на сесію Житомирської обласної ради буде винесено рішення, відповідно до якого і створюється наша агенція. Це - технічне питання, але слід пропрацювати статут агенції, її повноваження, види діяльності та інші юридичні аспекти, які потрібно врегулювати. Вже визначено попереднє місце знаходження агенції, вже є нове офісне приміщення, також ще нам слід вирішити ряд організаційних моментів.

- Які напрямки діяльності новоствореної установи?

- Передусім, нам потрібно сформувати команду і вже є певні напрацювання, є три основні напрямки діяльності агенції, це - підтримка малого і середнього бізнесу, робота з Державним фондом регіонального розвитку, а також залучення іноземних інвестицій. Ну, в принципі, по першому пункту можна сказати, що йдеться і про залучення внутрішніх інвестицій і ясно, що, реєструючи цю агенцію, область включається у конкурентну боротьбу, тому що децентралізація передбачає і податкову реформу, і тепер саме за місцеві податки, які наповнюють місцеві бюджети, і йде боротьба.

- Йдеться про боротьбу між місцевими громадами щодо залучення коштів?

- Так, і боротьба ця буде посилюватися, зараз ми будемо це спостерігати в межах України. Я досить довго працював як податковий консультант і є співвласником консалтингової кампанії, яка зараз працює і можу судити про ці процеси цілком професійно.

- Наскільки я розумію, хедхантер підпорядковуватиметься напряму голові ОДА Ігорю Гундичу, а офіційно ви почнете працювати після реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області». Уточніть, будь- ласка, як саме ви плануєте свою роботу та конкретні заходи щодо залучення інвестицій?

- Якщо говорити коротко, то наша агенція - це структура, яка повинна допомагати інвесторам, образно кажучи, «водити їх за руку при реалізації проекту», це – підтримка малого, середнього та і навіть великого бізнесу.

- Чи вам вже доводилося працювати з інвесторами, чи знаєте ви, з ким вам доведеться спілкуватися і які аргументи ви маєте для інвесторів, адже не секрет, що чимало з них дещо побоюються вкладати кошти в українську економіку і далеко не всіх влаштовує наше податкове законодавство...

- Мені з тих напрямків, які я озвучив, найбільш близький – це робота з іноземними інвесторами. Я очолював підприємства, напрямами роботи яких були консалтинг, аудит, ведення бухгалтерського обліку, маю досвід роботи в органах місцевого самоврядування, очолюю федерацію шахів Житомирської області. Будучи співвласником консалтингової кампанії, я співпрацював з нерезидентами більше 10 країн, у мене є реалізовані більше 10 проектів. Розумієте, зараз є речі, які залежать від нас і є такі, які від не залежать. Наприклад, такі, як і війна на сході. Це - те, що треба переборювати. До того ж нам треба думати над залученням іноземних інвесторів, які «заходять у регіон» не на рік і не на два, і навіть не на п’ять років, а про інвестиції з тривалим терміном окупності — це заводи, це виробничі потужності, це обробна промисловість та інше. А стосовно того, де шукати і як залучати інвесторів, то я наведу вам аналогію — це - як сіяти зерно. Для того, щоб навесні зійшов врожай, треба посіяти заздалегідь. У нашому випадку треба провести багато зустрічей, взяти участь у багатьох бізнес-форумах, познайомитися, провести цю роботу, тоді будуть паростки майбутніх перемог…

- А в яку галузь економіки варто залучати інвестиції - у переробну, видобувну, лісову галузь, в аграрний сектор?

- Усе це в нашій області представлено, усе це має бути і можливо. Має бути конкретний інвестор, і тоді відбувається розмова з ним про роботу. Мої завдання - залучення інвестицій та додаткових ресурсів для територіального розвитку області, сприяння у втіленні інвестиційних проектів, презентація області та інвестиційних можливостей серед міжнародних фінансових та донорських організацій, пошук партнерів на національному та міжнародному рівнях, написання проектів територіального розвитку та інше.

- А у вас вже була зустріч з керівництвом області щодо того, як воно бачать вашу роботу?

- Так, у мене була зустріч з головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем. Він сказав, що оцінюватиме роботу не за картинками і словами, а за кількістю залучених інвестицій, проектами та розвитком бізнесу в області. Його цікавить приплив інвестицій в економіку Житомирщини, щоб тут створювалися нові робочі місця. Гундич вже поставив перші завдання мені як керівнику агенції і я вже готую кейс варіативних проектів для отримання грантової підтримки та залучення міжнародної допомоги для розвитку бізнесу у Житомирській області.

- Що ж, побажаю вам успіху в цьому.

Довідка УНІАН. Артем Сачук народився 27 листопада 1984 року, одружений, виховує двох доньок. У 2006 році закінчив Житомирський державний технологічний Університет за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр обліку та аудиту». Наразі отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» в Київському національному економічному університеті та третю вищу освіту за фахом «MBA in public administration» в МІМ-Київ.

Трудова діяльність:

Вересень 2006 – березень 2009 – помічник аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПАРИТЕТ» (ТОВ «Є.С.Аудит» з березня 2009);

Квітень 2009 – грудень 2011 – виконавчий директор ТОВ «Є.С.Аудит»;

Грудень 2009 – березень 2012 – директор ТОВ «Консалтингова фірма «АРМАКС»;

Квітень 2011 року – по даний час – Президент Федерації шахів Житомирської області;

Липень 2014 – грудень 2016 – директор ТОВ «Аутсорсинговий центр «НЕРУХОМІСТЬ»;

Грудень 2011 – грудень 2016 – директор ТОВ «Аутсорсинговий центр «ОБЛІК+КОНТРОЛЬ-ПОДАТКИ»;

Грудень 2016 – лютий 2017 – радник голови Житомирської обласної ради з питань організаційного, правового, аналітичного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

Березень 2017 – квітень 2017 – консультант відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту Житомирської обласної ради;

Квітень 2017 – по даний час – начальник відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту Житомирської обласної ради.

Автор: Зоя Юхимчук