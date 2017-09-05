Подароване українцями Нідерландів авто "швидкої" з квітня не можуть розмитнити

Сучасний автомобіль швидкої допомоги, який Глухівській районній лікарні у якості гуманітарної допомоги надала "Фундація Українців в Нідерландах", вже півроку з квітня тримає Сумська митниця ДФС. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міський голова Глухова Мішель Терещенко.

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"Губернатор Сумської області Микола Клочко не надає потрібних документів, а оскільки всі дозволені терміни перебування вантажу закінчилися, волонтери мають забрати автівку швидкої до Луцьку, але її з Сум поки не випускають. Вимагають 500 000 гривень застави, інакше – конфіскація", - повідомив Терещенко.