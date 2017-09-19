На Житомирщині розбили меморіальну дошку загиблому добровольцю батальйону "Донбас" (відео)

На Житомирщині розбили меморіальну дошку загиблому добровольцю батальйону "Донбас". Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Її на одній зі скель області встановили альпіністи - друзі героя Юрія Коновалова. Вандали не полінувалися полізти вгору, аби розбити граніт. Втім, плита не розсипалася, лише розкололась.

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У товаришів загиблого героя не надто багато надій, що руйнівників меморіалу знайдуть та покарають. Але друзі вирішили - понівечену дошку Юрієві Коновалову - оновлювати не будуть.

Юрій Коновалов був кандидатом економічних наук, після Майдану пішов добровольцем на фронт і загинув під час виходу з Іловайського котла.

Про акт вандалізму повідомили поліцію, яка склала відповідний протокол.