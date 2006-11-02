На Харківщині розпочато тотальну перевірку підприємств

У Харківській області триває тотальна перевірка підприємств, які надають документи на відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ на засіданні комісії з вивчення питань відшкодування ПДВ підприємствам області. За словами віце-губернатора, головне завдання комісії - допомогти податковій адміністрації “навести лад в області з повернення ПДВ”.

“Необхідно якісно розглядати всі питання, пов`язані з відшкодуванням підприємствам податку на додану вартість. При цьому потрібно враховувати, що є фірми, які незаконно вимагають повернення ПДВ і, таким чином, влазять до держбюджетної кишені. Для того, щоб розв`язати всі ці проблеми, зараз в області йде тотальна перевірка і повторна перевірка тих підприємств, які надають документи на відшкодування податку. Для нас є важливим не сам обсяг компенсації ПДВ, а якість роботи, що проводиться, щоб повернений ПДВ отримували ті структури, які цього заслужили, а не ті, які створюють фіктивні податкові накладні”, сказав В.БАБАЄВ.

Він попросив членів комісії зробити свою роботу максимально прозорою для журналістів і громадськості.

Як повідомив В.БАБЄВ, на наступне засідання комісії будуть запрошені представники тих підприємств області, які мають проблеми в роботі з податківцями щодо відшкодування ПДВ.