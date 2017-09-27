В Україні проходить міжнародний чемпіонат службових собак (фоторепортаж)
18:51, 27 вересня 2017Суспільство
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Чотирилапі поліцейські та прикордонники змагаються за звання переможців.
У змаганнях беруть участь 32 команди / Фото УНІАН
У селі Кам’яниця на Закарпатті 27 вересня проходить міжнародний чемпіонат з багатоборства кінологів. У змаганнях беруть участь команди Національної поліції України, Нацгвардії, Державної пенітенціарної служби України та команди прикордонної служби.
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Крім команд з України на чемпіонаті виступають представники сусідніх держав, загалом 32 команди.
Як повідомляв УНІАН, у ДСНС працює єдиний в Україні такса-рятувальник. Він виграв десятки змагань серед службових собак, а також демонструє свої здібності на міжнародному рівні.
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