В Україні проходить міжнародний чемпіонат службових собак (фоторепортаж)

У селі Кам’яниця на Закарпатті 27 вересня проходить міжнародний чемпіонат з багатоборства кінологів. У змаганнях беруть участь команди Національної поліції України, Нацгвардії, Державної пенітенціарної служби України та команди прикордонної служби.

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Крім команд з України на чемпіонаті виступають представники сусідніх держав, загалом 32 команди.

Як повідомляв УНІАН, у ДСНС працює єдиний в Україні такса-рятувальник. Він виграв десятки змагань серед службових собак, а також демонструє свої здібності на міжнародному рівні.