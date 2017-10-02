Окупанти призвуть більше 2 тисяч кримчан в російську армію

В анексованому Криму на військову службу в російську армію призвуть більше 2 тисяч громадян. Про це 2 жовтня повідомила прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії, передає Крим.Реалії.

У силовому відомстві стверджують, що призовники "будуть виконувати військовий обов'язок на кораблях і в берегових підрозділах військ Чорноморського флоту".

"Згідно з графіком перші відправки новобранців до війська заплановані на середину жовтня", - повідомила прес-служба Міноборони Росії.

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Кримська правозахисна група звертається до жителів Криму з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан в ряди своєї армії. Масованою пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються більшість масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях закликають на службу в російську армію всупереч міжнародному законодавству та рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють.