ДТП у Харкові: лікарі прооперували трьох постраждалих, двоє - у вкрай важкому стані

Стан двох осіб, постраждалих у ДТП у Харкові, залишається вкрай важким, повідомляє "112 Україна". За даними ТСН, двоє постраждалих провели ніч у реанімації, про стан усіх постраждалих лікарі обіцяють розповісти через декілька годин.

Читайте такожПоліція затримала дівчину-водія, яка в'їхала в натовп у Харкові (фотогалерея)"Вже зараз, співчуваючи сім'ям загиблих, харків'яни починають приносити квіти на місце події. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким", - повідомила журналіст каналу.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові автомобіль "Лексус"під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль Фольксваген "Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів. Водії обох автомобілів залишилися живі, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. В результаті інциденту шестеро людей загинуло, ще шестеро отримали поранення.

Слідчими органами порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").