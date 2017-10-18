У Харкові позашляховик в'їхав у натовп людей: 5 загиблих (фото, відео)

У центрі Харкова позашляховик в'їхав у натовп людей. Про це повідомили у прес-служби поліції Харківщини.

"За попередніми даними, 11 осіб постраждали: 5 громадян загинули, 6 отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСмертельна ДТП на Житомирщині: три жінки випали з мікроавтобуса, одна з них загинула (фото)

Аварія сталася 18 жовтня о 20:45 на вулиці Сумській. Попередньо, позашляховик в'їхав у натовп людей.

Обставини події встановлюються. Жінку, яка перебувала за кермом Lexus, вже затримано.

Слідчими органами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою та вагітним!

За інформацією сайту АТН, зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини й врізався натовп людей - п'ятеро людей загинули на місці, шестеро були доставлені до лікарні.

Читайте також: Усі подробиці жахливої ДТП у Харкові: хто така Олена Зайцева, як сталася трагедія і що сталося після (фото, відео 18+)

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.

Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.