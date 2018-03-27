Кривава ДТП в Харкові: судові пристрасті

Засідання Київського райсуду Харкова 20 жовтня з обрання міри запобіжного заходу Олені Зайцевій, яка стала винуватицею смерті п’ятьох людей, тривало більше чотирьох годин і завершилося, в принципі, очікуваним результатом – підозрювану відправили в Харківське СІЗО на два місяці без права внесення застави. На строк досудового розслідування – мінімум, до 16 грудня – вона перебуватиме під вартою.

Чому рішення було очікуваним? Останні роки судові органи України частіше беруть до уваги суспільний резонанс і тиск громадськості, а цю жахливу трагедію, схоже, українці не готові пустити на гальмах. Але й без цього у судді Світлани Муратової було достатньо підстав задовольнити клопотання прокуратури про арешт Зайцевої.

По-перше, згідно висновків експертизи, які озвучив під час засідання прокурор Максим Блохін, на момент зіткнення Зайцева була під дією опіатів (варто відзначити, що сама дівчина дуже здивувалася, почувши ці слова).

«Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, відповідно до якого у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів», - наголосив прокурор.

По-друге, як видно із записів камер відеоспостереження, Зайцева виїхала на перехрестя під час зміни сигналу світлофору з «жовтого» на «червоний». При цьому їхав «Лексус» на швидкості не менше 80 км/год.

По-третє, згідно офіційних даних, підозрювану протягом двох останніх років шість разів штрафували за порушення Правила дорожнього руху. «Ви кажете, що підозрювана отримала урок. Який це урок? Перед цим уроком було шість невеликих уроків (протоколи про порушення ПДР, – УНІАН), на які вже необхідно було звернути увагу. Підозрювана розпочала свій життєвий шлях. Так, вона молода дівчина. Але давайте не будемо забувати, що в цю трагічну ніч закінчився життєвий шлях відразу п’яти осіб», - заявив прокурор.

Захищала 20-річну підозрювану знаний харківський адвокат Юлія Козир. Відома вона тим, що також представляє інтереси мера Харкова Геннадія Кернеса в полтавському суді у справі про викрадення й побиття активістів Євромайдану в Харкові під час подій Революції Гідності.

До речі, сам Кернес (чи то як мер, чи то як співчуваючий небідній молодій водійці) вже заявив, що місто бере всі затрати на похорони загиблих та лікування поранених на себе. Як зазначив у Фейсбуці політолог Олексій Голобуцький, заява доволі дивна, тому що, насамперед, було б непогано побачити бажання допомогти постраждалим від тих, хто став винуватцями трагедії. «Допомагати, безумовно, потрібно. Причому, у найкоротші строки. От тільки таку оперативність повинен би був проявити вітчим Олени Зайцевої… Адже виходить, що вбила і покалічила людей одна небідна сім'я (і сама водійка, і вітчим, який подарував їй авто, і мама, яка погодила такий «подарунок»), а заплатить за це кожен харьків'янин», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Повертаючись до подій у суді, адвокат використала всі можливості, щоб покращити публічний образ Зайцевої, яку одразу ж почали називати черговою мажоркою (блогери помітили, що до суду дівчину привезли в чоботях французького бренду Balenciaga вартістю близько 1 тис доларів).

Козир одразу ж поставила під сумнів результати експертизи щодо опіатів. Адвокатка висловила переконання, що на правоохоронців тиснули «близько 50 невідомих людей» і нібито біоматеріали були взяті просто в кабінеті слідчого (запевнення самого правоохоронця, що аналізи взяли в харківському наркоцентрі одразу після аварії Козир не брала до уваги). Після перерви вона додала, що Зайцева самостійно після аварії приймала заспокійливе (хоч про це до самого суду нікому не говорила, навіть чуючи прямі запитання про це). «Це велика несподіванка, оскільки ще три години тому у спілкуванні зі слідчим Волковим мені було повідомлено, що абсолютно чистий аналіз був, і тверезою була людина. На даний момент це великий сюрприз», - говорила Козир.

Адвокат спробувала тиснути і на емоції судді, говорячи про «початок життєвого шляху», скорботу та готовність Зайцевої ніколи в житті більше не сідати за кермо. «Той урок, який отримала Олена Зайцева у ту страшну ніч, буде переслідувати її все життя. Та пам'ять, яка залишилася у неї про ті жахливі секунди, стерти неможливо ніяким чином. Я вважаю, що це найсуворіший запобіжний захід, яка вона має на цей момент», - сказала Козир.

Далі був використаний аргумент про здоров'я підозрюваної. Зайцева нібито ще у 2007 році потрапила у ДТП, отримала травму голови, через що зараз спостерігається у лікаря та періодично лікується. При цьому, про цей факт було невідомо тому, що підозрювана під час отримання паспорта змінила прізвище з Іванової на Зайцеву, а документи про хворобу виписані на старе прізвище. Однак сама дівчина наголосила, що зараз не проходила лікування через давню травму.

Захист дівчини запевнив, що всі шість порушень, за які штрафували Зайцеву, були пов’язані, в основному, з неправильною парковкою та нібито не були небезпечними. При цьому питання, як у дівчини після шести порушень не відібрали права взагалі, оминули.

Зайцева свою вину не визнала, але зауважила, що хоче, аби рідні загиблих і постраждалих прийняли матеріальну допомогу (тема грошей для потерпілих піднімалася неодноразово під час засідання). Адвокат попросила слідчого посприяти в, так би мовити, доступі до родин потерпілих.

У свою чергу, представник держобвинувачення жорстко парирував: заяви в суді про бажання допомогти родинам потерпілих – це добре, але це потрібно робити не через слідчого, а безпосередньо в лікарні, адже доступ до потерпілих не закритий, рідні перебувають поруч із ними…

Насамкінець адвокат висловила переконання, що відповідальність за смертельну ДТП має також нести водій автомобіля «Фольксавен», 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов, який на перехрестя виїхав на «жовтий» сигнал світлофора, чим і спровокував жахливі наслідки.

Адвокат заявила, що Зайцева підозрюється у скоєнні злочину з необережності, її дії були не навмисними. На думку Козир, підозра Зайцевій є необґрунтована. «На записах камер добре вбачається, що саме автомобіль «Фольксваген Туарег» зіткнувся з автомобілем «Лексус». Слід також звернути увагу на те, що явні порушення правил дорожнього руху вбачаються з відео, зазначених мною. Явно вбачається, що автомобіль «Фольксваген Туарег», перед початком руху на перехресті вулиці Сумською та провулку Мечникова, знаходився за стоп-лінією і в неналежному місці. Добре бачать навіть не спеціалісти те, що «Фольксваген Туарег» розпочинав свій рух на «жовтий» забороняючий сигнал світлофора. З цього приводу питання, чому сьогодні на лаві підозрюваних знаходиться Олена Зайцева», - сказала адвокат.

Слідчий же визнав, що певну загрозу автомобілю Зайцевої створив водій «Фольксвагена», однак на цю загрозу саме підозрювана відреагувала неправильно, що й спричинило тяжкі наслідки. «У даній ситуації водій Зайцева діяла необережно тим, що вона, при виникненні небезпеки для неї (підкреслюю, що їй створював небезпеку автомобіль «Фольксваген», який частково виїхав на перехрестя), повинна була, з урахуванням зміни сигналів світлофора, вжити заходів у вигляді гальмування. Вона бачила загрозу, встановлено, що видимість біля місця події необмежена і достатня для вжиття заходів… Дається взнаки її невеликий досвід, тому що вона посигналила і вирішила маневрувати вправо, що було неефективним і призвело до трагедії», - зазначив слідчий.

Відсутність у залі суду водія «Фольксвагена» спробував пояснити харківський нардеп Михайло Добкін, який у соцмережі заявив, що, мовляв, той водій є працівником СБУ. Однак у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області категорично відкидають це та заявляють, що 49-річний Дронов не є співробітником Служби безпеки.

Слідчі дії у справі про криваву ДТП у центрі Харкова продовжуються. Суд арештував обидва автомобілі-учасники аварії і найближчі дні триватиме комплексна експертиза транспортних засобів.

Сергій Лубенський, Харків