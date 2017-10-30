Мосійчук наголошує, що замах було здійснено на нього, а не на колишнього правоохоронця

Народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук наголошує, що замах було здійснено саме на нього, а не на колишнього правоохоронця Михайла Мормеля. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мосійчук заявив на прес-конференції у Києві.

"Історію про те, що замах на вбивство був не на мене, а на капітана міліції Мормеля, вигадали для того, щоб навести слідство на хибний шлях. Я це стверджую, це доведено фактами, і це не піддається жодному сумніву", - наголосив депутат.

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Мосійчук додав, що Мормель "не судився з Міністерством внутрішніх справ". "Капітан Мормель випадково... проходив чи то за ліками, чи то за цигарками повз те місце", - сказав парламентарій.

"Вибуховий пристрій в мопеді було розміщено за 10 хвилин до закінчення ефіру. Вже зараз можу сказати, що елементи спостереження за мною були з самого ранку", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинув охоронець Мосійчука і колишній правоохоронець Михайло Мормель. Ще троє осіб постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.