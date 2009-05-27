Пам'ятник Мазепі в Полтаві обійдеться в 1,8 млн. грн.

Будівництво пам`ятника гетьману України Івану Мазепі в Полтаві обійдеться в 1 млн. 824 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова ініціативної групи зі збору коштів на спорудження пам`ятника, народний депутат України Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

«650 тис. грн. коштує постамент - гроші за нього вже заплатили ЗАТ "Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі». У 400 тис. грн. обійшлася робота скульпторів. Вартість власне пам`ятника становить 774 тис. грн. Зараз він у гіпсі. Невдовзі пам`ятник гетьману віділлють в бронзі. Розмір - більш як три метри постамент і майже три метри фігура гетьмана», - сказав депутат.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, урочисте відкриття пам`ятника відбудеться в день Незалежності 24 серпня ц.р. Ініціатори встановлення пам`ятника очікують, що на його відкритті буде і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення пам`ятника І.Мазепі було ухвалено на позачерговій сесії Полтавської міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є обласна державна адміністрація. Містобудівна рада Полтави вирішила розмістити пам`ятник на Соборній площі.

Станом на середину квітня було зібрано більш як 660 тис. грн.

Кошти можна надіслати за реквізитами:

ПООТ «Просвіта»

Харківська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк»

р/р 26005710001231

МФО 351016,

код ЄДРПОУ 22527966

«Благодійна пожертва на пам’ятник Іванові Мазепі»