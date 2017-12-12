Анджеліна Джолі згадала про Україну в статті про насильство над жінками

Популярна американська акоркаа, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі написала статтю для The Guardian про насильство над жінками, зокрема під час військових дій. У своїй статті Джолі згадала про Україну.

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"Незважаючи на те, що насильство заборонено міжнародним законом, воно як і раніше використовується як тактичний захід у військових конфліктах від М'янми до України. Це і групове зґвалтування, сексуальне рабство, і расова дискримінація, і тероризм. Жінці у зоні бойових дій знаходитись набагато небезпечніше, ніж солдатам. Припинення насильства за ознакою статі є життєво важливим питанням світу і справедливості ", - наголосила знаменитість.

Як повідомляв УНІАН, щороку в Україні від домашнього насильства гинуть 600 жінок.