Прокуратура Одеської області відсудила частину пляжу в "Ібіци" – тепер він стане громадським

Прокуратура Одеської області в інтересах муніципалітету виграла судовий розгляд проти однієї з юридичних осіб, які працюють під брендом «пляж «Ібіца». Друга інстанція господарського суду постановила розірвати договір оренди берегозахисної споруди у вигляді штучного пляжу в Аркадії, укладеного Управлінням інженерного захисту та розвитку узбережжя з ПП «Каролайн».

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Підставою до розірвання орендної угоди стали грубі порушення положень договору та ігнорування приватним підприємством приписів посадових осіб управління Одеської міськради.

Зокрема, частина пляжу «Ібіца», що перебуває в оренді у ПП «Каролайн», була обгороджена сітчастим парканом, що перешкоджало вільному доступу громадян до моря. Також, всупереч пункту 4.1.10 (заборона будь-якого будівництва) був споруджений дерев'яний настил на всій території пляжу з металевими конструкціями під басейн, а також розміщений об'єкт з ознаками капітальної будови. Ці порушення були двічі встановлені згідно з актами обстеження пляжу 10.02.2017 й 09.06.2017. Однак порушення орендарем не були усунені, що підтверджується протоколом огляду пляжу судовою колегією від 12.12.2017 року, підкріпленим відеофіксацією процесуальної дії.

В Одеській мерії на звільненій від несумлінного орендаря ділянці планують зробити громадський пляж. За задумом чиновників, він буде вільний від настирливих комерційних послуг.

Нагадаємо, що інша частина пляжу «Ібіца» перебуває в оренді в іншої юридичної особи – ТОВ «Трініта», яке в 2016-му році платило в казну міста лише 14 гривень в місяць за 1 кв. м пляжу.