Міносвіти обіцяє нові місця в садочках у 2018-му

У 2018 році органи місцевого самоврядування планують створити 34,9 тисячі місць у дошкільних навчальних закладах.

Відповідні показники закладено в затвердженому Кабміном плані подолання черги в дошкільні навчальні заклади до 2020 року, повідомляє Міністерство освіти й науки.

Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам.

Перше – це відкриття 77 нових дошкільних закладів освіти та створення додаткових 7 430 місць. Ще 4 135 місць буде створено за рахунок відкриття навчально-практичних комплексів.

На 2018 рік також заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти, де зможуть навчатися 718 дітей.

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Окремо передбачається проведення реконструкції 110 дошкільних закладів освіти, що дозволить створити додатково 6 226 місць.

На 55 закладів, що використовувалися не за призначенням, чекає відновлення, у них зможуть прийти 5 500 дошкільнят.

Трохи більше 2 тисяч місць буде створено за рахунок відкриття ДЗО в пристосованих приміщеннях.

Окрім цього, буде відкрито 415 додаткових груп, де зможуть навчатися понад 8 тисяч дітей.

Ще майже 550 місць буде створено за рахунок інших шляхів вирішення проблеми.

"У 2017 році ми спільно з органами місцевого самоврядування змогли зменшити чергу на 40,3%. Але цього недостатньо, тисячі дітей досі чекають свого місця у дошкільні заклади, і ми маємо вирішити цю проблему", – заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За даними МОН, за 2017 рік вдалося створити понад 25 тисяч місць у дошкільних закладах освіти. При цьому протягом року черга дітей у ДЗО скоротилася на 31,5 тисяч.

Наразі в черзі в дошкільні навчальні заклади залишається 46,9 тисяч дітей.