У дитсадках Дніпра запровадять нову систему харчування

У 2018 році у Дніпрі у дошкільних навчальних закладах введуть нову систему харчування. Зокрема, у дитячих садочках запровадять новий принцип аутсорсингу.

Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра з посиланням на заступника міського голови Олександа Шикуленка.

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«Сьогодні система аутсорсингу успішно працює у школах Дніпра. У 2018 році таку саму систему запровадять і у дитячих садочках. Відтепер дошкільні заклади не закуповуватимуть продукти харчування самостійно. А це означає, що продукти будуть якісніші, бо не зберігатимуться довго на складах, і ніхто зі співробітників кухні не зможе їх привласнити. Система аутсорсингу передбачає, що на тендері обиратимуть компанію, яка займатиметься обслуговуванням їдальні. Ми впевнені, якість харчування помітно покращиться, як і у випадку зі школами», – зазначив заступник Бориса Філатова.

У міськраді зазначають, що наступного року планується здійснити ремонт харчоблоків у дитячих дошкільних закладах та закупити для них нове обладнання.

При цьому, наступного року збільшиться вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, але для батьків ця сума не зміниться.

«Наразі вартість харчування дітей до 3-х років становить 17,83 грн, до 6-7 років – 28,28 грн. На сьогодні батьки сплачують 60%, а бюджет міста компенсує 40%. Після введення аутсорсингу 60% від вартості харчування відшкодовуватимуть з міського бюджету, а 40% сплачуватимуть батьки. Так, вартість харчування дітей до 3-х років становитиме 27,93 грн, а дітей від 3 до 6-7 років – 44,30 грн», – уточнила начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Світлана Баляй.

За даними міськради, у Дніпрі діють 177 дошкільних навчальних закладів, які відвідують 36 тис. дітей.