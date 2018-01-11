У Житомирі проходить святкова виставка художника Супрунчука "Різдвяні барви"

У Житомирі в Домі української культури розгорнуто виставку художника Юрія Супрунчука "Різдвяні барви".

Як передає кореспондент УНІАН, на ній художник представив свої невідомі роботи широкому загалу. В основному це- пейзажі.

"Виставка - то моя сповідь, то мій екзамен перед глядачем, перед людьми, які мене знають і цікавляться моїм мистецтвом", - зазначив художник на відкритті виставки.

Відкрили виставку вчора увечері, а триватиме вона до 31 січня.

Юрій Супрунчук народився 11.04.1961 року у Житомирі. Навчався в художній школі з 1975 року. Член Національної спілки художників України з 2002 року. У 2002 році художник отримав Подяку Верховної Ради України за творчий внесок та участь у виставці «Творчий світ України», присвяченій 10-річчю Незалежності Української держави. З 2003 року він -голова Національної спілки Художників України в Житомирі та Житомирській області. Твори майстра знаходяться у приватних збірках і колекціях України та інших країн світу.