Онлайн-платформа для підготовки до ЗНО BeSmart, раніше впроваджена в Одеській області, виведена на всеукраїнський рівень - Степанов

Міністерство освіти і науки рекомендувало застосування онлайн-платформи в навчальному процесі шкіл при підготовці до ЗНО. Про це на презентації BeSmart заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

З 5 лютого 2017 року безкоштовна освітня онлайн-платформа для підготовки до ЗНО BeSmart, раніше впроваджена в Одеській області, виведена на всеукраїнський рівень, і доступна для вступників до вузів по всій країні. Про це повідомив автор проекту - глава Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов на презентації онлайн-платформи Be Smart в Києві.

«Онлайн-платформа BeSmart була запущена в Одеській області в минулому році, і учні, які системно використовували її для навчання, отримали на ЗНО на 20-25 балів більше середнього рівня. Дуже важливо, що BeSmart вирішує проблему рівного доступу до здобуття освіти, в тому числі, у віддалених населених пунктах. Крім того, онлайн-платформа надасть можливість підготовки до вступу в українські вузи дітям на окупованих територіях. Окремо хочу відзначити, що платформа BeSmart є безкоштовною, і завжди залишатиметься безкоштовною», - зазначив Максим Степанов.

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Міністерство освіти і науки рекомендувало застосування онлайн-платформи в навчальному процесі шкіл при підготовці до ЗНО. Про це на презентації BeSmart заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Країна отримала чудову нагоду збагатити процес навчання в школі, сконцентрувавшись на підготовці до ЗНО, - зазначила Лілія Гриневич. - Над створенням курсів для платформи BeSmart працювали кращі викладачі країни, які по-справжньому живуть своєю справою. Школярі, які живуть на окупованих територіях, як і школярі по всій Україні, тепер отримали доступ до курсів найвищого рівня».

BeSmart - проект голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Це єдина в Україні лінійка онлайн-курсів, на якій розміщено понад 20 тисяч тестів і 2 тисячі уроків. Онлайн-платформа була запущена в Одеській області в 2017 році. По кожному з предметів ЗНО Одеська область піднялася в рейтингу областей на 5-7 позицій, а з англійської мови - з 16 на 1 місце.

Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що реєстрація на ЗНО-2018 відбудеться 6 лютого 2018 року.