Відсьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО

11:30, 09 січня 2018
Суспільство
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Реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року.

Сьогодні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО / фото УНІАН

Відсьогодні стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися можна до 31 січня поточного року.

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Як повідомляють на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, пробні ЗНО відбудуться у березні цього року: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Проходження пробного тесту дає учасникам можливість ознайомитися з процедурою та зразками тестів; завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення; отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування.

Як повідомляв УНІАН, реєстрація осіб для участі у самому зовнішньому незалежному тестуванні розпочнеться 6 лютого і триватиме до 19 березня 2018 року.

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Теги: #ЗНО 2018#реєстрація на ЗНО-2018#пробне ЗНО