Як Боря Моїсеєв і Шоколадний Заєць розгулялися в Україні (фоторепортаж)

У понеділок, 4 грудня, на сцені Національного палацу «Україна» знімали «Новорічний розгуляй», який транслюватиметься у святкові дні на початку січня на Першому національному телеканалі. Ведучими разгуляйцями стали Руслана Писанка і Максим Неліпа. Вони весь вечір провели за лаштунками, наминаючи бутерброди з ікрою і соки.

Ель-Кравчук трохи загубився за лаштунками. Борис Моїсеєв за весь вечір жодного разу не матюкнувся, чим невимовно здивував усіх присутніх. Юлія Савічева “косила” чи то під тинейджера, чи то під фанатку групи «Тату». Широкий пояс, більше схожий на коротку спідницю, Камалії не перешкоджав ні рухам, ні цікавим поглядам. П’єр Нарцис няньчився з маленькою донькою і обіцяв зводити її у київський фаст-фуд.

Співачка Камалія

Ель-Кравчук

Ель-Кравчук виблискував жовто-блакитним костюмом, зображаючи національний прапор України. І трохи загубився за лаштунками.

Співачці Камалії здалося, що чорні шнурки, всипані каменями від Сваровскі це вбрання, тож вона віддала за набір мотузочок різної товщини 25 тисяч доларів. Образ доповнювали все ті ж камені, але наклеєні ще і на лоб. Як це не дивно, жоден не відпав.

Борис Моїсеєв

Юлія Савічева

«Я недалеко відійшла від своїх шістнадцяти років, а в сукні, як дама, не ходила ніколи. Ця спідниця мені просто сподобалася, але це не означає, що я люблю Шотландію", - так пояснила своє вбрання російська співачка Юлія Савічева.

Борис Моїсеєв з`явився в тому самому леопардовому пальті, яке відвоював у американському магазині Prada у Ксенії Собчак. У буфеті пив чай і палив (бармен пожартував, що «за дим» Моїсеєв виклав йому 100 гривень), називав усіх присутніх чоловіків «малюками», і забув свою персональну чашку.

П’єр Нарцис

Руслана Писанка

«Шоколадний заєць» П’єр Нарцис з`явився на зйомках у супроводі дружини Валерії і маленької доньки Кароліни. Близько 20 хвилин співак тупцяв перед закритими дверима гримерки, перш ніж йому вдалося потрапити всередину. Маленьку доньку татові довелося весь час тримати на руках - тільки там вона сиділа спокійно. Слухняній дівчинці було обіцяно відвідини фаст-фуда в Києві і золоті прикраси (замість шоколаду) в подарунок. Під ялинкою в Москві.

Як не намагалася Руслана Писанка, яка помітно схудла після проекту «Танці з зірками», але справити враження новим іміджем вдалося не на всіх. Моїсеєв вітав її появу на сцені після свого номера вигуком у мікрофон: «Успіху тобі, пампушечка!»

За матеріалами газети «Сегодня»

Фото Володимира Токарця, УНІАН