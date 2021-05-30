"30 кроків" Незалежності. 2008-й – Юліна тисяча, війна в Грузії, суддя-колядник та українці в полоні сомалійських піратів

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2008-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

На передвиборчу обіцянку Юлії Тимошенко – за два роки повернути всім вкладникам Сбербанку всі їхні внески, втрачені в 90-х, - клюнули мільйони. Але щоб повернути всі 13 мільйонів, які українці втратили за одну ніч в далекому 1991 році, потрібні 120 мільярдів. Це - непідйомна сума. Тому вже прем’єрка Тимошенко анонсує: у 2008 році план скоригований - всі вкладники отримають по тисячі гривень.

Після Різдва під відділеннями Ощадбанку з’являються гігантські черги. Люди записуються в спеціальний реєстр, дехто ночує на морозі. Гроші видають повільно, декілька пенсіонерів так і не дочекалися - померли просто в чергах.

Шість мільярдів, виділені урядом на видачу компенсацій, швидко закінчуються. Утім, Юліна тисяча спрацювала проти найбідніших українців - така сума на руках у кількох мільйонів людей одразу піднімає ціни на продукти.

Юліну тисячу видають з січня по травень. Далі програму припиняють назавжди.

Весною 2008 року закінчується друга президентська каденція Володимира Путіна. Але той готує рокірування - контрольованого наступника. Дмитро Мєдвєдєв, який був у Путіна прем’єр-міністром, стає президентом Росії. А Путін займає його крісло – голови Уряду. Та всі знають: Мєдвєдєв - іграшковий президент.

Тим часом радикальні зміни відбуваються на іншому боці планети - в США. Восени 2008 року господарем Білого Дому вперше стає темношкірий американець. Барак Обама - син кенійця та американки - закінчив Колумбійський університет та став сенатором від штату Іллінойс. Головні передвиборчі обіцянки Обами - завершення війни в Іраку та реформа системи медицини. Війну він закінчить. І натомість почне нову - компанію в Лівії проти диктатора Муаммара Каддафі. Якби він тільки знав, якого джина випустить з розбитої лівійської пляшки.

Ще одна знакова подія 2008 року – війна в Грузії.

Південна Осетія - це не Грузія. З початку 90-х це гасло та боротьбу за нього фінансувала та надихала Росія. Станом на середину двохтисячних 60% мешканців цієї автономної республіки в складі Грузії видали російські паспорти. У 2007 році осетинським ополченцям Росія привезла танки, гаубиці та системи «Град». Снаряди з них полетіли в бік Тбілісі вже в липні 2008 року. Розлючений постійними обстрілами, президент Грузії віддає наказ почати штурм столиці Осетії Цхінвалі. Це виявилась пастка. Саме на це чекала російська армія. Величезне угруповання увірвалося в Грузію з кількох сторін і на кілька днів окупувало грузинські міста Зугдіді та Горі.

Росіяни зупиняються за 30 кілометрів від Тбілісі. За 5 днів війни Грузія втратить 412 життів своїх громадян, біженцями з Південної Осетії стануть 120 тисяч людей. На світовій карті з’явиться ще одна невизнана республіка, яка тримається на російських багнетах.

У 2008 році всі українці дізнались, що квартирні проблеми американців – це біда для всього світу. Проблеми на ринку житлового кредитування в Сполучених Штатах почались ще у 2007-му. Дуже багато людей вже кілька років беруть доступні кредити, щоб вкласти в нерухомість, яка досі шалено росла в ціні. Ця бульбашка вибухає влітку 2008 року - невиплати по кредитах перетворюються на планетарне цунамі. Першим ця хвиля знищує величезний американський банк Леман Бразерс. Далі починається ефект доміно всесвітнього масштабу.

Київські політики до останнього гіпнотизують українців, мовляв, нас криза не зачепить. Але вже у вересні без притоку валюти з-за кордону починає падати курс гривні. Десятки підприємств звільняють персонал. А найбільші банки вимагають від НБУ заблокувати депозити, припинивши видачу грошей своїм вкладникам.

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Восени 2008 року починається паніка. Лише за перший тиждень жовтня українці забирають з банківських рахунків понад 3 мільярди доларів.

Вже 13 жовтня Нацбанк забороняє дострокову видачу заощаджень українцям. На заблокованих рахунках залишаються 145 мільярдів гривень. Українська економіка падає блискавично - до кінця року один долар коштує вже десять гривень. І лише кредит МВФ дозволяє відкоригувати курс до восьми гривень за долар. Всі наші гривневі заначки «на чорний день» стали меншими на половину. Найбільше ця криза вдарить по бізнесменах середнього рівня та простих громадянах, які приречені виплачувати доларовий кредит.

10 вересня 2008 року на кордоні Швейцарії та Франції запрацював найскладніший, найбільший та найдорожчий інструмент людства - великий адронний колайдер. Колайдер - це прискорювач елементарних часток, а простіше – гігантська, закручена вісімкою, 27 кілометрова гармата, яка на швидкості світла стріляє найдрібнішими шматочками матерії. Для цього на 100 метрів під землю опустили 1600 велетенських магнітів - кожен вагою по 35 тон - і створили магнітний ствол з безліччю найскладніших детекторів . Проте багато вчених перед першим пострілом Колайдера заговорили по ризик кінця світу. Зіткнення елементарних частин в колайдері, на їх думку, могло породити чорну діру. Але фізики з усього світу не зважають і роблять перший пуск, добираючись до часточок Бога, з яких побудований всесвіт.

В грудні 2008 року почалася фантастична історія судді-колядника Ігоря Зварича. Останній свій хабар у 100 тисяч доларів він, за версією слідства, отримав просто в кабінеті тодішнього губернатора Львівщини. В кабінеті судді правоохоронці знайшли мішки з грошима. Він же на своє виправдання почав розповідати, що мільйони в мішках – це гроші, якими гості «засівали» нове приміщення Львівського апеляційного суду.

Загалом у судді-колядника знайдуть понад мільйон доларів. Їх, каже Зварич, він позичив у колеги. Під час свого затримання він влаштовує цілу виставу.

Ігоря Зварича засудять до 10 років ув’язнення, він вийде на волю за законом Савченко, відсидівши 7 з них. За ці роки він напише три книжки та надаватиме іншим ув’язненим безоплатну правову допомогу. От тільки країна лишається з продажною Фемідою і далі.

25 вересня 2008 року жіноче ім’я Фаїна стане відомим на весь світ. У цей день сомалійські пірати захоплюють українське судно в нейтральних водах поблизу Ємена. На борту корабля - 75 танків та купа іншої військової техніки, яку Україна продала уряду Кенії. Екіпаж судна, серед яких 18 українців, опиняються у полоні.

50 піратів висадилися на Фаїну зі швидкісних надувних човнів. За захоплений корабель і моряків вимагають безпрецедентно великий викуп - 35 мільйонів доларів. Крім того, пірати намагаються підігнати корабель до берега, щоб розвантажити танки і зброю. Але американський фрегат блокує це пограбування.

«Фаїна» пробуде в полоні довгі 5 місяців. Її звільнять лише після передачі піратам 3 мільйона 200 тисяч доларів. Загалом, лише у 2008-му поблизу узбережжя Сомалі пірати нападали на судна 120 разів, зібравши викуп 150 мільйонів доларів. Але саме це захоплення українського судна зі зброєю стало початком всесвітнього полювання за піратами.

Станіслав Ясинський

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