Завдяки сильним опадам відновлено подачу гарячої води в Севастополі

У Севастополі завдяки сильним, в останні дні майже безперервним опадам, які сприяли наповненню Чорноріченського водосховища, минулими вихідними відновлено подачу гарячої води населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на брифінгу для журналістів заявив, що зараз виконавча влада міста має нагоду виконати свою обіцянку подавати населенню гарячу воду.

«Головним чинником стало різке поповнення нашого водосховища. Ще два тижні тому добове надходження води становило 70 тис. куб. м на добу, а забір води - 120 тис. куб. м на добу. Зрозуміло, що і без гарячої води її забір ставив у складне становище водосховище. У результаті всіх цих дощів, опадів у нас минулого тижня був встановлено рекорд: за три дні водосховище поповнилося на 1 млн. куб. м», - сказав В.КАЗАРІН.

За його словами, на сьогодні влада міста «не має жодних побоювань з приводу того, як ми перезимуємо: з водою чи без неї. Води досить, баланс відновлено. І подачу гарячої води відновлено, як і обіцяв голова міськадміністрації».

Гаряча вода подаватиметься населенню двічі на тиждень, за графіком. Гаряча вода у переважній більшості мікрорайонів міста не подавалася практично весь цей рік.