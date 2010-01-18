МНС уточнює, що в Луганську загинули троє осіб
13:35, 18 січня 2010Суспільство
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З-під завалів врятовані ще троє
МНС уточнює, що внаслідок вибуху у лікарні в Луганську загинули троє осіб, а не п’ятеро, як повідомлялось раніше.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, крім того, з-під завалів врятовані троє.
Вибух стався сьогодні близько 9.00 у п’ятиповерховій будівлі міської лікарні №7 у відділенні реанімації, де, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.
На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, правоохоронці та інші екстрені служби.
З аварійної будівлі проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів.
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