МНС уточнює, що в Луганську загинули троє осіб

МНС уточнює, що внаслідок вибуху у лікарні в Луганську загинули троє осіб, а не п’ятеро, як повідомлялось раніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, крім того, з-під завалів врятовані троє.

Вибух стався сьогодні близько 9.00 у п’ятиповерховій будівлі міської лікарні №7 у відділенні реанімації, де, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, правоохоронці та інші екстрені служби.

З аварійної будівлі проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів.