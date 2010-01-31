У Дніпропетровську комунальники готуються пікетувати казначейство

У Дніпропетровську комунальні служби готуються вивести свою техніку під стіни обласного управління Державного казначейства, аби висловити протест проти затримок фінансування нагальних витрат комунальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

"Протягом тижня Дніпропетровське казначейство не проплачує комунальним службам 5,2 млн. грн. Це кошти міського бюджету, які лежать без руху”, - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.

За словами мера, наразі заборгованість комунальних служб постачальникам паливно-мастильних матеріалів становить понад 1 млн. грн. Працівники комунальних служб, які нині через негоду працюють понаднормово, не отримують заробітну плату.

Як наголосив І.КУЛІЧЕНКО, якщо обласне управління Держказначейства найближчим часом не здійснить платежі, то "комунальний транспорт заблокує роботу установи".