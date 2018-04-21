Українське зерно викидають у море, бо урядові квоти душать експорт

Зернотрейдери в Україні викидають тисячі тонн підгнилого зерна у Чорне море, оскільки у країні, яка колись була „хлібною корзиною Європи”, вже п`ятий місяць діє протекціоністське торговельне ембарго.

Уряд пообіцяв збільшити експортні квоти на різні типи зернових протягом кількох тижнів, але ринок уже зазнав збитків більше, ніж на $100 млн.

Маленькі експортні квоти на більшість зернових і повна заборона на експорт пшениці струснули світові ринки, які і без того з труднощами пристосовуються до бідних урожаїв у деяких з найважливіших країн-виробників зерна. Трейдери кажуть, що обмеження, накладені Києвом, відіграли велику роль у роздуванні світових цін і додали по 20 доларів за тонну на деякі категорії зерна.

Економічна політика командного стилю мала на меті збільшити державні запаси у світлі підвищення глобальних цін, але це тяжко вражає розквітаючий сектор сільського господарства України.

Україна, один із провідних світових експортерів зерна, зібрала минулого року 34 млн. тонн, що на 9 відсотків менше, ніж попередній урожай.

Аналітики сподіваються, що квоти будуть незабаром збільшені, і це дозволить трейдерам збільшити експорт з 5.5 млн. до 8 млн. тонн.

Урожай харчового ячменю був особливо добрим минулого сезону. І все ж квоти завадили великим вантажам залишити країну, що викликало тривогу у трейдерів.

Андрій Клюєв, віце-прем’єр-міністр України, сказав Файненшл Таймс минулого тижня, що експортні обмеження могли б бути зменшені до кінця цього місяця.

"Ми закінчили накопичення стратегічних запасів зерна", сказав пан Клюєв. "Ситуація значною мірою заспокоїлася."

Але збитків уже завдано. Величезні запаси накопичувалися в убогих портових складах. Через погані умови частина врожаю згнила і була викинута.

За оцінками Декстера Фрая, який керує діяльністю в Україні американської аграрної компанії Bunge, сільськогосподарський сектор України втратив "сотні мільйонів доларів".

Експортні обмеження, цей популістський крок, зберегли ціни на харчові товари низькими і заробили політичні очки для правлячої коаліції, очолюваної Віктором Януковичем, прем`єр-міністром України. Але трейдери попереджають, що цей крок може мати неприємні наслідки і зашкодити репутації країни як надійного постачальника зерна.

Конкуренти, такі як Казахстан та Росія, перехопили ринок в України. Деякі трейдери та страхові компанії, які покривають їхні втрати, планують вжити відповідних заходів, ініціювавши судові процеси проти уряду України.

Світовий банк двічі назвав обмеження "не виправданими" і підтримав заяви про те, що постачання зерна у країні є більш ніж достатнім, аби покрити всі внутрішні потреби. Банк також попередив, що обмеження відкрили двері для корупції.

"Адміністрування системою квоти поки що було дуже непрозорим, і в такий спосіб створило можливості корупції", говориться у доповіді, оприлюдненій Світовим банком.

Андрій Ярмак, консультант з питань сільського господарства, сказав, що багато трейдерів були здивовані, коли недавно почули, що маловідомі компанії отримали більші експортні квоти, у той час як крупніші іноземні компанії з великими запасами отримали менші квоти.

Виникають підозри, що мала місце „гра” з інсайдерськими угодами у процесі надання квот, сказав пан Ярмак. Деякі компанії могли продавати свої квоти більшим трейдерам.

Віктор Ющенко, прозахідний та орієнтований на ринкові реформи Президент України, завіряв минулої осені, що його країна буде дотримуватися ринкових принципів та знімати експортні обмеження. Але маргіналізований Президент виявився безсильним. Він протягом останніх місяців поступово позбувся влади на користь пана Януковича у ході ескалації зовнішньо- та внутрішньополітичної боротьби.

Роман Олеарчик, „Файненшл Таймс”(Велика Британія)

З англійської переклав Микола Писарчук