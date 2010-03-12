У Києві повінь може зіпсувати гроші у банківських сховищах?

Національний банк України (НБУ) попереджає про можливе підтоплення банківських сховищ у Києві.

Про це йдеться у телеграмі Головного управління Нацбанку в Києві та Київській області, текст якої має УНІАН.

Головне управління нагадує, що за прогнозами метеорологічних служб України щодо весняної повені 2010 року на річках Дніпровського басейну, існує загроза підтоплення територій окремих районів м. Києва.

Зважаючи на те, що сховища багатьох банків розташовані у підвальних приміщеннях, та існує ймовірність проникнення води у сховища у випадку підняття рівня води у Дніпрі, НБУ рекомендує звернутися до районних органів влади за інформацією щодо ризику підтоплення вулиць міста Києва, на яких розташовані банківські структурні підрозділи.

"Крім того, беручи до уваги можливість підтоплення території Подільського району Києва, та з метою безперебійного забезпечення потреб Київського регіону готівкою, вимагаємо ретельно визначати потреби в отриманні підкріплення готівкою та вивезення надлишків", - йдеться у телеграмі.

Як повідомлялося раніше, центральний апарат просив комерційні банки врахувати ситуацію, що може виникнути через імовірну повінь.