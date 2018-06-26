Нідерландський акціонер «АероСвіту» вимагає відновити свої права

Компанія Gilward Investments BV подала позов до суду щодо порушення її прав як акціонера при продажу акцій «Аеросвіту» компанії «ГенАвіаІнвест».

Про аргументи Gilward Investments BV, перспективи справи і можливий її результат в інтерв`ю УНІАН розповів секретар Наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія "АероСвіт", представник Gilward Investments BV Максим Юхименко.

Компанія Gilward Investments подала позовну заяву щодо порушення її пріоритетного права при продажу акцій компанії «АероСвіт» в 2004 році. Проясніть, будь ласка, ситуацію, що склалася.

Дійсно, я як представник компанії Gilward Investments BV подав позов про переведення прав покупців і визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій «Аеросвіту», які були укладені в 2004 році між компанією «ГенАвіаІнвест» і ВАТ «Агентство авіаційних сполучень «Аеротур». Позов поданий у зв`язку з тим, що були порушені права компанії Gilward Investments BV як акціонера, які передбачають першочергове право купівлі акцій у випадку, якщо будь-який інший акціонер збирається їх продати. Згідно з нормами Статуту авіакомпанії і законодавству України, «Аеротур» повинен був зробити пропозицію іншим акціонерам в певній формі, одержати або не одержати відповідь у певний термін, і лише після цього міг реалізовувати акції третім особам – які не є акціонерами. У зв`язку з виявленими порушеннями Закону «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів, Статуту ЗАТ «АероСвіт», які є істотними в акціонерному праві, були сформульовані наші вимоги про переведення прав покупця, в даному випадку компанії «ГенАвіаІнвест», на компанію Gilward, і про визнання в цій частині договори купівлі-продажу недійсними. На даному етапі позов Господарським судом Київської області прийнятий, судове засідання було призначене на 9 березня, проте воно через деякі процесуальні причини перенесене, нова дата поки не відома. Відповідачів багато: «Аеротур», «ГенАвіаІнвест», нинішній реєстратор, колишній реєстратор, брокер, який проводив операцію по акціях, і сама авіакомпанія. Законодавством передбачено, що в таких спорах обов`язковим відповідачем повинен бути емітент акцій, в даному випадку - авіакомпанія. Крім того, Фонд держмайна є третьою стороною, оскільки теж був акціонером.

Які конкретно норми законодавства були порушені при проведенні оскаржуваної в суді операції?

Порушення наших прав підтверджується документально: було порушено переважне право купівлі-продажу акцій в закритому акціонерному товаристві. Немає на сьогодні жодного документа, який підтверджує, що компанія «Аеротур» зробила всім акціонерам пропозицію (щодо покупки акцій – ред.), і дістала відмови. Напрошується питання, як компанія «ГенАвіаІнвест», яка на той момент не була акціонером, змогла укласти цю угоду?

Є порядок, встановлений і законодавством, і Статутом товариства, і його потрібно виконувати. Це підтверджує рішення Конституційного Суду, яке виносилося кілька років тому з приводу подібного конфлікту між акціонерами відносно заводу «Оболонь».

У нашому випадку порушені закон про господарські товариства, Цивільний кодекс, Господарський кодекс і норми, прописані в засновницькому договорі і Статуті компанії від 2001 року.

Чому Gilward Investments тільки зараз подала позов до суду, адже оскаржувана операція відбулася в 2004 році?

Основною причиною є те, що наприкінці 2009 року відбулася часткова зміна власників компанії Gilward, з їх числа вийшов Арон Майберг, потім були проведені ревізія файлів компанії, інвентаризація справ і документації. Таким чином, тільки наприкінці минулого року стало відомо про цей договір купівлі-продажу. На його аналіз, ухвалення рішення і підготовку позову пішли 1-2 місяці.

У зв`язку з цим ми вважаємо, що норма про три роки позовної давності не була порушена, оскільки тільки наприкінці минулого року дізналися про факт, інформація про який була доступна лише дуже вузькому колу осіб.

Чому, на вашу думку, потенційно незаконна операція була проведена і співвласник Gilward Арон Майберг не повідомив про це?

На мою думку, основною причиною стало те, що операція була кулуарною, таємно проведеною між Майбергом і «ГенАвіаІнвест», оскільки він мав доступ до певного роду інформації. Інформація про операцію не обнародувалася, і лише після виходу Майберга з числа акціонерів компанії Gilward все стало відомо.

Окрім 2004 року, в позові називається і 2005-й. Чому?

2005-й згадується тому, що цього року було збільшено статутний фонд «Аеросвіту», проведена додаткова емісія, а «ГенАвіаІнвест» як акціонер, що вже відбувся, автоматично брав у ній участь. Логіка нашого позову така: оскільки були порушені норми закону в 2004 році, то і участь «ГенАвіаІнвесту» в емісії 2005 року теж є незаконною.

Якби в 2004 році Gilward були запропоновані акції, компанія б їх купила?

Вона могла або відмовитися, або нічого не сказати, або сказати - так, я купую. В даному випадку Gilward не проти купити, і на той момент, думаю, теж була не проти. Тут слід пам`ятати, що дирекція компанії знаходиться в Голландії, її представники в Україні можуть тільки донести певного роду інформацію. Я думаю, Gilward у 2004 році брала би участь в покупці акцій. Наприклад, вона взяла участь в додатковій емісії 2005 року, у неї були кошти, вона одержала свою пропорційну частку. Тобто, фінансових проблем у компанії не було і немає.

Яка позиція «ГенАвіаІнвесту» як акціонера? Вона бере участь в роботі органів управління, зборах акціонерів?

«ГенАвіаІнвест» іноді виявляє бажання і приходить на засідання НР, але з дивною позицією: у 90% випадків утримується від голосування. Мені як членові Наглядової ради така поведінка незрозуміла. Адже є принципові питання, наприклад, призначення на керівні посади, тут байдужа позиція недоречна. Щодо зборів акціонерів, то на останні чотири, які скликалися наприкінці минулого - початку нинішнього, компанія не прийшла. Як результат - декілька місяців «АероСвіт» очолює в. о. гендиректора. Адже, як відомо, це питання актуальне, компанія має неідеальний представницький рівень.

А якщо «ГенАвіаІнвест» не проявляє активної участі в житті авіакомпанії, то може, є інший інтерес? Наприклад, як писала преса, до активу «Аеросвіту» – ділянки землі у Форосі. Чи простежується цей момент?

Я з літа 2009 року входжу в Наглядову раду компанії, дана «цікавість» простежувалася у середині минулого року, особливо перед відходом Майберга з поста глави Наглядової ради «Аеросвіту». Тоді «ГенАвіаІнвест» виходив на Наглядову раду з пропозиціями, договорами про продаж цього активу, але вони не були прийняті. Потім, з осені, спроби припинилися. Аналізуючи інформацію, можна сказати, що даний актив - один з головних інтересів «ГенАвіаІнвесту» в «АероСвіті».

Чи брала участь «ГенАвіаІнвест» в ухваленні рішення акціонерів про виділення 30 млн. дол. «АероСвіту» на покриття критичних боргів наприкінці минулого року?

«ГенАвіаІнвест» не брала в цьому участі.

На вашу думку, які перспективи даного судового позову?

Я думаю, що перспективи є, і досить непогані, з урахуванням того, що подібне по суті рішення вже ухвалював Конституційний Суд України (відносно заводу «Оболонь»). Як відомо, рішення Конституційного Суду остаточні і не підлягають оскарженню.

У разі задоволення позову компанії Gilward Investments, яким чином будуть розподілені акції «Аеросвіту»?

У позові Gilward просить перевести право покупця. На даний момент компанія «ГенАвіаІнвест» володіє 24,999% акцій. Таким чином, якщо суд задовольнить позов, то компанія Gilward до вже наявного пакету додасть ці майже 25%.

Скільки часу може зайняти судовий процес?

Законодавством передбачено, що будь-яка господарська суперечка повинна бути розглянута протягом 2 місяців. Тільки у виняткових випадках і за загальною згодою сторін суд може продовжити цей термін. Я думаю, нашу справу розглянуть протягом 2 місяців. Суд був призначений на 9 березня, але один з відповідачів подав заяву про відвід колегії суддів, вона знаходиться на розгляді голови суду (подібні питання має право розглядати тільки голова суду). Після ухвалення ним рішення буде визначена дата наступного засідання. Звичайно, процес може затягуватися - відводи, нез`явлення. Але якщо раз відкладуть, два, то у разі подальших нез`явлень справу розглядатимуть за тими матеріалами, які є, до безкінечності це продовжуватися не може.

Судовий процес ніяк не вплине на роботу компанії «АероСвіт»?

Ні, авіакомпанія функціонує нормально, немає підстав для неспокою. Інтереси «Аеросвіту» в даному випадку не зачеплені жодним чином, тому що на даний момент Gilward як акціонер і член Наглядової ради допомагає компанії всім, чим тільки може - і кворумом, і присутністю, і ухваленням рішень.

Єгор Черняхов