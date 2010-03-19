Призупинено пошуки рятувальника, якого накрило лавиною
Через погіршення погоди
Через небезпеку сходження лавин на Закарпатті призупинено пошуки рятувальника, якого під час пошуку заблукалих туристів накрило лавиною.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.
За його словами, за прогнозами закарпатського гідрометеоцентру, впродовж 19-21 березня на високогір’ї Закарпатської області зберігається стан лавинонебезпеки.
З огляду на складні погодні умови (зокрема, існує загроза повторного сходження снігової лавини в місці, де проводяться пошуки засипаного снігом 14 березня рятувальника), було прийнято рішення про тимчасове призупинення пошуків, щоб не наражати на небезпеку життя професіоналів-альпіністів.
«Рятувальну операцію буде продовжено 22 березня», - запевнив Ф.ФІЛІП.
Він також додав, що у свою чергу ГУ МНС в Закарпатській області рекомендує відпочивальникам та туристам на період погіршення погодних умов утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.