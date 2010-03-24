Закон "Про захист суспільної моралі" потребує значної корекції

Закон України «Про захист суспільної моралі» потребує значної корекції – такого висновку дійшли експерти на круглому столі «Засоби масової інформації і захист суспільної моралі. Європейські стандарти із суспільної моралі і захисту неповнолітніх».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Інтернет Асоціація України (ІнАУ).

За результатами заходу експерти дійшли висновку про необхідність серйозного реформування українського законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Експерти Ради Європи, представники Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Національної ради з телерадіомовлення, Інституту Медіа Права і інших галузевих об`єднань обговорили проблемні питання регулювання діяльності ЗМІ в аспекті захисту суспільної моралі. Однією з основних тим, розглянутих на круглому столі, стало вдосконалення Закону України «Про захист суспільної моралі» й інших нормативних актів у цій сфері.

Постійний експерт спільного проекту ЄС і Ради Європи Ад Ван ЛУН у вступній промові зазначив, що існуюча версія Закону включає ряд нечітких положень, що стосуються свободи висловлювання поглядів і розповсюдження матеріалів ЗМІ. Деякі положення не відповідають вимогам статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, йдеться про норми, що стосуються обмеження виробництва і розповсюдження продукції «сексуального» й «еротичного характеру», які оперують нечіткими уявленнями і визначеннями і не є достатньо точними для обгрунтування обмеження свободи висловлювання поглядів.

Крім того, на думку експертів Ради Європи, Закон має «дуже широку сферу дії» і визначає декілька процедур ліцензування і різні форми «попередньої заборони», що також може вважатися порушенням статті 10 Конвенції.

«Надання широкого кола вагомих повноважень Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі створює реальну загрозу непропорційного втручання органів державної влади в Україні в права і свободи висловлювання поглядів», – вважає Ад ван ЛУН.

Депутат Верховної Ради Андрій ШЕВЧЕНКО зазначив, що в Комітеті ВР з питань свободи слова обговорюються кроки з радикальної корекції цього Закону або його повного скасування.

Учасники круглого столу дійшли єдиної думки, що існуюча версія Закону «Про захист суспільної моралі» потребує значної корекції, обмеження сфер дії і приведення у відповідність з європейським законодавством. Голова Правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА заявила, що зараз Нацкомісія із захисту моралі розробляє новий проект даного закону, який містить ще більше недоліків, ніж існуючий закон.

За результатами круглого столу розроблений проект рекомендацій, які тепер обговорюються. Зокрема, законодавцям пропонується: вжити заходи з реформування законодавства про захист суспільної моралі щодо усунення дублюючих функцій різних органів державної влади; сприяти створенню (або передачі повноважень) одній інституції, яка б займалася класифікацією всіх видів аудіовізуальних матеріалів (телепрограм, DVD, фільмів); сприяти становленню саморегуляції галузі; визначити критерії, які застосовуватимуться незалежною рейтинговою інституцією (незалежною від органів державної влади і індустрії, з незалежним фінансуванням).