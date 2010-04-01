Краще за всіх українську знають вихованці Острозької академії

Серед вищих навчальних закладів Рівненщини найкращу мовну підготовку отримують студенти Національного університету «Острозька академія».

Як передає кореспондент УНІАН, до такого висновку дійшли організатори спеціального «мовного» моніторингу, який проводила серед усіх вишів області громадська молодіжна організація «Фундація регіональних ініціатив» за підтримки місцевого видавничого дому.

Організатори моніторингу, зокрема, розповсюдили 2450 анкет із завданнями з української мови. Анкета містила комплекс запитань з основних мовознавчих розділів, серед яких "Синтаксис", "Пунктуація" та "Фонетика".

Як зазначив член експертної ради з оцінки підсумків цього моніторингу, професор НУ «Острозька академія» Іван ХОМ’ЯК, «студенти часто припускаються помилок в аспекті орфографічному, що можна пояснити незнанням відповідних правил, рідше - фактором неуважності».

Правильно виконали усі завдання лише 42 студенти. А в командному заліку найкраще, на думку експертної ради, мовними нормами володіють саме студенти «Острозької академії».

Це вже другий «мовний» моніторинг, проведений в області «Фундацією регіональних ініціатив». У минулому році її активісти екзаменували рівненських чиновників.