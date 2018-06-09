Яким був Лех Качинський

Польща оплакує свого президента… Учора трагічно загинув, як висловився перший президент Польщі Лех Валенса, цвіт польської нації: під Смоленськом розбився літак польської еліти (список) на чолі зі своїм Президентом Лехом Качинським. Вони летіли вшанувати убитих радянською владою польських офіцерів у Катині. Але не долетіли…

Щогодини з’являються нові подробиці трагедії, проте ще й досі не відомо, як могло так статися. У Росії одразу створили слідчу групу на чолі з прем’єр-міністром Путіним. Поляки вирішили вести своє слідство. За версією російських чиновників, екіпаж президентського літака проігнорував попередження про туман, знехтував пораду зробити посадку в Мінську чи Москві і робив чотири спроби потрапити на смугу. У Польщі поки ніяк не коментують попередніх висновків росіян, вони терпляче чекають розшифровок бортових самописців. Проте поляки не вірять у чотири спроби посадити Президентський літак.

Лех Качинський був яскравою і доволі неоднозначною особистістю, у нього було багато опонентів, проте за всю свою політичну кар’єра жодного разу не скомпрометував себе хабарем чи чимось таким, його всі знали, як непідкупного політика.

Свою політичну діяльність почав з 1977 року – з роботи в підпільному Комітеті громадянського опору, Комітеті захисту робітників та організації „Вільні профспілки”. Один із організаторів структур профспілки „Солідарність”. Після запровадження військового стану в 1981 р. був інтернований на одинадцять місяців. Потім був міністром у Канцелярії Президента Леха Валенси та в Бюро національної безпеки. Голова Верховної контрольної палати Республіки Польської. Викладав трудове право в університеті імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. Працював міністром юстиції, Генеральним прокурором Польщі. Голова партії «Право і Справедливість». Перед тим як у 2005 році стати Президентом, був три роки мером Варшави.

Лех Качинський вважався одним за найбільших друзів України. Саме завдяки йому Польща отримала назву «адвоката України в Європі».

Не обійшлося в його біографії і без кіно. У далекому 1962-му році 13-річні близнята Ярослав і Лех знялися у казці «Двоє, що вкрали місяць». З цього приводу Президент Качинський не раз жартував, що він нічого крім місяця в своєму житті не вкрав.

Ми поцікавилися в людей, які знали особисто Леха Качинського, яким він піде з нашого життя, що буде з польсько-українськими відносинами?

Борис Тарасюк, міністр закордонних справ опозиційного уряду України: ЛЕХ КАЧИНСЬКИЙ БУВ БЕЗЗАПЕРЕЧНИМ ДРУГОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Це велика трагедія не лише для Польщі, польського народу, для України також.

В особистісному плані це теж невимовна трагедія. Мені як людині, яка вже більше двадцяти років займається розвитком взаємин між Україною і Польщею, це особливо боляче сприймати.

Леха Качинського і його дружину Марію я знав особисто. Неодноразово зустрічався з Президентом Качинським, у якості міністра в тому числі… Ця людина пройшла великий шлях заради демократичної процвітаючої Польщі від самих початків «Солідарності» і до посади Президента. Він отримав мандат довіри від більшості поляків. Це незаперечний факт його авторитету в суспільстві.

Лех Качинський дуже багато зробив, щоб продовжити справу зміцнення дружніх взаємин, порозуміння і закриття темних сторінок спільної польсько-української історії.

Завдяки зусиллям Президента і його команді було відкрито пам’ятник жертвам українців у селі Павлокома в Польщі. Качинський багато робив для того, щоб просувати інтереси України в європейських, євроатлантичних структурах, зокрема в ЄС і НАТО.

Лех Качинський був беззаперечним другом українського народу.

Звісно, що його втрата – також втрата для українсько-польських взаємин.

Щодо інших учасників делегації, яка трагічно загинула, хотів би відзначити одного з моїх приятелів у часи посольської діяльності в країнах Бенілюксу Станіслава Коморовського, який був заступником міністра оборони. Комаровський – відомий польський дипломат. Ми були приятелями, багато спілкувалися.

Також дуже багато позитивного можу сказати про віце-маршала Сейму і багатьох-багатьох інших представників польської політичної еліти, які трагічно загинула.

Це велика втрата, надзвичайно велика…

Гадаю, розслідування дадуть відповіді на запитання, чому так сталося?

Символічність цієї трагедії полягає в тому, що цвіт польської нації летів до меморіалу, щоб вшанувати загиблих польських воїнів.

У цьому є певний символізм, але я б жодним чином не пов’язував ці дві події.

Звісно, Президент Польщі з дружиною, політики, духовенство, громадські діячі їхали, аби віддати шану пам’яті загиблих польських воїнів. Ця подія відбулася 70 років тому. Довгий час польська влада добивалася визнання з боку Радянського Союзу, а пізніше – російської влади. Прикро, що на тому самому місці відбулася чергова трагедія польського народу.

Щодо наступних виборів у Польщі… Зараз важко сказати, хто виявиться лідером президентських перегонів, що мають відбути до 20 червня цього року.

Безперечним лідером громадської думки до сьогоднішнього дня був Дональд Туск. Він планував балотуватися на президента, але пізніше відмовився, вважаючи посаду прем’єр-міністра і лідера більшості в Сеймі більш важливим.

Мають шанси й інші польські політики, зокрема сьогоднішній маршалок Сейму Броніслав Комаровський. Невідомо також як себе поведе брат покійного Президента Ярослав. Можливо, він теж виявить бажання і це вплине на перегони.

Я не готовий назвати весь список, але ці особи найімовірніші кандидати.

Яцек Ключковський, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні: ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ВІН БЕРІГ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ, Й ЗАГИНУВ Лех Качинський пішов з нашого життя, по-перше, як великий патріот, людина, яка берегла національні цінності. І через те, що беріг ці цінності й загинув, бо саме дорогою на поминальні урочистості, пов’язані з 70-річчям загибелі польських офіцерів у Катині.

По-друге, це людина, яка асоціюється і асоціюватиметься в майбутньому в спогадах поляків, котра виступала за справедливість у різному плані, за соціальну в тому числі.

Президент був одним зі співорганізаторів профспілкового руху «Солідарність». Він виступав за жорстке покарання корупціонерів і всіх, хто завинив перед країною.

Гадаю, це буде в пам’яті поляків наступних поколінь.

Це страшна подія!.. Поляків чекають суттєві зміни. Але демократія в Польщі існує, вона працює, має свої правила. Тимчасовим керівником держави став спікер парламенту.

Польські збройні сили понесли величезні втрати, бо практично весь керівний склад Збройних сил Польщі загинув… Але таке життя.

Гадаю, у політичному плані Польща підтримуватиме той самий напрямок з Україною, який був започаткований ще на початку вашої незалежності. Як на мене, тут не варто мати сумніви щодо послідовності польської політики.

Олександр Моцик, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі: ЦЯ КАТАСТРОФА ВНУТРІШНЬО ЗМІЦНИТЬ КОЖНОГО ПОЛЯКА Й СУСПІЛЬСТВО ЗАГАЛОМ Лех Качинський пішов з нашого життя політиком і державним діячем світового масштабу, великим другом України. Він справді був небайдужим до майбутнього нашої країни. Президент надзвичайно багато зробив для зміцнення добросусідських відносин, політики поєднання двох наших народів, для розвитку співпраці наших країн у різних сферах.

Президент Качинський дуже багато зробив для того, щоб про Україну більше знали у світі, знали такою, якою вона є насправді. На щастя, наша країна є набагато кращою, ніж хтось про неї думає у світі.

Саме таким Президент Качинський мені запам’ятається.

Як людина Лех Качинський дуже скромний, доброзичливий, хороший сім’янин. Завжди збирав навколо себе команду однодумців, допомагав їм у політичному житті, кар’єрі.

Гадаю, відносини України й Польщі розвиватимуться в тому ж руслі, по висхідній, дуже конструктивно.

На щастя, відносини наших країн вийшли на такий рівень, що важко щось зробити таке, аби цим відносинам була загроза. Хто б не був наступним Президентом Польщі, на мою думку, нічого принципово не зміниться, бо разом з Польщею ми творимо нову Європу.

Дуже важливо пам’ятати, що всі політичні сили Польщі демонструють єдність, якщо йдеться про відносини з Україною.

Те, що трапилося, – це трагедія, трагедія для всіх. Вона об’єднує всіх поляків.

Я вчора зранку був, мабуть, одним з перших від України, хто покладав квіти до Президентського палацу. Людей ніхто не організовував, вони самі спонтанно почали йти туди. Потім прийшов ще ввечері… Тисячі й тисячі варшав’ян і поляків з інших міст не припиняли приходили, щоб віддати шану пам’яті загиблого Президента і всіх, хто були з ним. Сьогодні йдуть уже десятки, десятки тисяч… Перед палацом усе вистелено квітами й лампадками.

Мабуть, це потреба кожної людини віддати шану своєму Президенту, своїм співвітчизникам.

Гадаю, ця катастрофа буде об’єднуючим фактором для польського суспільства. Внутрішньо вона зміцнить кожного поляка й суспільство загалом.

Про вибори в Польщі ще ніхто не говорить, бо зараз період жалоби – до 16 квітня.

Глава УГКЦ Любомир Гузар: СТАРАЙМОСЯ ПОРУЧИТИ ГОСПОДОВІ БОГОВІ ДУШУ ПОКІЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА Ми згадуємо загиблих особливо, бо це наші сусіди, бо це наші близькі.

Як відомо, в історії наших народів були хвилі, коли ми поступали несправедливо один супроти одного. Так, було таке. Ми цього не можемо ані заперечити, ані вимірювати.

Коли я перший раз мав нагоду й честь зустрітися з покійним Президентом, то був день примирення українських і польських єпископів, до якого прилучилися тисячі вірних.

Я зустрічав його щонайменше два рази пізніше й обидва ці рази були в обставинах, коли він як представник польського народу, а наш тодішній президент Віктор Ющенко – як представник українського народу і ми єпископи – польські й українські разом з ними шукали примирення, казали одні одним: «Ми прощаємо й у вас просимо прощення».

Оця постать Президента Польщі, яку сьогодні споминаємо в наших молитвах, власне записалася дуже виразно в тому бажанні справжнього, чесного, щирого сусідства наших народів. Для наших церков це теж надзвичайно важливо, тому ми повинні в сьогоднішній день щиро подякувати Богові, що такі люди є.

Надіюся, що в усіх храмах уздовж і впоперек країни сьогодні поминається в молитвах ота постать, яка так багато збиралася зробити, щоб ми жили в мирі і злагоді з нашими сусідами.

Стараймося, особливо сьогодні, у щирому співчутті з нашими сусідами, які відчувають сьогодні великий біль страти, поручити Господові Богові душу покійного Президента Леха Качинського і тих, що з ним. Вічна їм пам`ять!

Опитала Оксана Климончук