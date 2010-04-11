У Польщі не вірять у чотири спроби посадки президентського літака

Пілот літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився в авіакатастрофі в суботу, не міг 4 рази намагатися посадити машину на військовому летовищі під російським Смоленськом. Про це заявив пілот із спеціальної групи, яка обслуговує урядовий авіафлот, Томаш ПЄТШАК в ефірі телеканалу новин TVN24, передає кореспондент УНІАН.

«За інформацією, яку я отримав, була одна спроба (посадки)», - сказав Т.ПЄТШАК, який особисто знав пілота вчорашнього трагічного рейсу з 1997 року.

Він також відкинув гіпотезу, що пілот міг намагатися посадити літак під психологічним тиском нібито необхідності не спізнитися на заплановані заходи із 70-ої річниці відзначення Катинської трагедії.

«Пілотів тренують таким чином, аби вони виконували критерії тверезої оцінки ситуації, характеризувалися готовністю відмовити, щоб жодним чином не піддаватися тиску», - уточнив він.

Т.ПЄТШАК назвав дуже досвідченим пілота вчорашнього рейсу, зауваживши, що літак, на якому він летів, вважався одним із кращих в державному авіапарку.

«Літак мав репутацію не те, щоб безпроблемного, але був найпопулярнішим серед пілотів. Ми мали до нього більше довіри та використовували його на найскладніших трасах», - повідомив пілот.

Т.ПЄТШАК не став спекулювати, що могло стати причиною вчорашньої трагедії під Смоленськом, яка забрала життя 96 людей, в тому числі найвищих посадовців Польщі.

Він лише зауважив, що трагедії можна було б уникнути, якби диспетчер летовища конкретніше дав зрозуміти пілоту про можливу небезпеку.

«Були сугестії «пропонуємо, аби полетіли туди» - це не був наказ виконання польоту на запасне летовище», - сказав він.

У таких умовах, за його словами, пілот пробує посадити машину, аби зорієнтуватися в ситуації.

Як повідомляв УНІАН, «Gazeta wyborcza» з посиланням на військові джерела поінформувала, що диспетчер військового летовища у Смоленську за 15 хвилин до планованого приземлення літака Президента Польщі заборонив посадку російському вантажному літаку, який віз працівників ФСБ РФ. За даними видання, диспетчер не міг заборонити посадку пілоту літака Президента Польщі.

Деякі російські медіа повідомили вчора про чотири спроби посадити літак Президента Польщі, пілот якого начебто ігнорував рекомендації диспетчерських служб, котрі радили йому посадити літак в Мінську або Москві.

Експерти зауважують, що на практиці пілоти максимально двічі намагаються посадити літак, після чого вирушають на інше летовище.