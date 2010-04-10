Повний список пасажирів і екіпажу Ту-154, який розбився під Смоленськом

Громадські діячі, священники, військові

Список пасажирів і екіпажу загиблого під Смоленськом Ту-154 оприлюднено на сайті «Gazeta Wyborcza». *** Президент Польщі Лех Качинський Дружина президента Марія Качинська Останній президент Польської Республіки у вигнанні Ришард Качоровський Віце-спікер Сейму Кшиштоф Путра Віце-спікер Сейму Єжі Шмайдзинський Віце-спікер Сенату Польщі Крістіна Бохенек Керівник Канцелярії президента Владислав Стасяк Керівник Бюро національної безпеки Олександр Щигло Заступник міністра закордонних справ Анджей Кремер Заступник міністра національної оборони Станіслав Коморовський Заступник міністра культури Томаш Мерта Голова Польського Національного Банку Славомір Скшипек Омбудсмен Януш Кохановський Голова Польського Олімпійського комітету Петро Нуровський Ветерани, члени катинських родин і діячі громадських організацій: Тадеуш Лютоборський Зенона Мамонтович-Лоєк, голова Польського катинського фонду Стефан Меляк, голова Катинського комітету Станіслав Мікке, заступник голови Ради Охорони Пам`яті боротьби і Мучеництва Броніслава Оравець-Реслер Катажина Піскорська Анджей Саріуш-Скомпський, голова Федерації Катинських родин Войцех Северин Лешек Сольський Тереса Валевська-Пріялковська, Фонд Голгофа Сходу Габріель Зих Ева Бонковська Ганна Боровська Бартош Боровський Даріуш Малиновський Януш Куртика, голова Інституту Національної пам`яті Януш Крупський, директор Управління з питань ветеранів і репресованих осіб Анджей Пшевозник, секретар Ради охорони пам`яті боротьби і мучеництва Мачей Плажинський, президент Асоціації «Польське Співтовариство» Івнна Агатка-Індецька, голова Верховної ради адвокатів Бригадний генерал Станіслав Наленч-Коморницький, канцлер військового ордену Virtutti Militari Підполковник Збігнев Дембський, член капітулу військового ордену Virtutti Militari Чеслав Цивінський, голова Світового Союзу бійців Армії Крайової Ришард Румянек, священик, ректор Університету ім. кардинала Стефана Вишинського Едвард Духновський, генеральний секретар Асоціації сибірських засланців Юзеф Йонець, ксьондз, голова Товариства "Parafiada" Здіслав Крул, капелан варшавського відділення Об’єднання катинських родин Ганна Валентинович Яніна Натусевич-Міллер Януш Закшенський Адам Квятковський Марчин Вершховський Мачей Якубик Тадеуш Стахельський Даріуш Янковський Депутати і сенатори: Лешек Дептула, партія PSL Гжегож Долняк, PO Гражина Генсицька, PIS Пшемислав Госевський, PIS Себастьян Карпинюк, PO Ізабелла Яруга-Новацька, Lewica Збігнев Вассерманн, PIS Олександра Наталлі-Свят, PIS Аркадіуш Рибицький, PO Іоланта Шиманек-Дереш, Lewica Веслав Вода, PSL Едвард Войтас, PSL Яніна Фетлінська, PIS Станіслав Зайонц, PIS Священики: Тадеуш Плоський, генерал, польовий єпископ Війська Польського Мирон Ходаковський, генерал, православний архієпископ Війська Польського Адам Пільх, полковник, євангельський капелан Ян Осиньський, підполковник, польовий капелан Війська Польського Анджей Квасник, капелан Федерації катинських родин Представники збройних сил: Голова Генерального штабу Війська Польського Франчишек Гонгор Оперативний командувач польських збройних сил, генерал Броніслав Квятковський Командувач ВПС, генерал Анджей Бласик Командувач Сухопутних військ, дивізійний генерал Тадеуш Бук Командувач Військами спеціального призначення Влодзимеж Потасиньський Командувач ВМФ, віце-адмірал Анджей Карвета Командувач гарнізону Варшави, бригадний генерал Казимеж Гиларський Особи, що супроводжували президента Працівник канцелярії президента Павло Випих Працівник канцелярії президента Маріуш Хандзлик Директор дипломатичного протоколу МЗС Маріуш Казана Ян Кшиштоф Ардановській, радник президента Роман Інджейчик, капелан президента Мажена Павляк, лікар президента Олександр Федорович, перекладач російської мови Барбара Маминьська, канцелярія президента Софія Крушиньська-густ, канцелярія президента Ізабелла Томашевська, канцелярія президента Катажіна Дорачиньська, канцелярія президента Даріуш Гвіздала, канцелярія президента Якуб Опара, канцелярія президента Працівники Бюро національної оборони: підполковник Ярослав Флорчак капітан Даріуш Міхаловський поручик Павло Янечек підпоручик Петро Носек ст. хорунжий Артур Француз хорунжий Яцек Сурувка хорунжий Павол Краевський хорунжий Марек Улерик мл.хорунжий Агнешка Погрудка-Венцславек Екіпаж: капітан Аркадіуш Протасюк, командир майор Роберт Гживня, другий пілот поручик Артур Зєнтек, штурман хорунжий Анджей Михаляк, технік Барбара Мацейчик, стюардеса Наталя Янушко, стюардеса Юстина Монюшко, стюардеса

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