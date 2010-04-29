У МВС бадьоро звітують, що черг за закордонними паспортами вже немає

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що усі проблеми з видачею закордонних паспортів вирішені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин МВС України Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, «з понеділка, тобто з 26 квітня, усі паспортні служби працюють у штатному режимі. Черг немає. Приблизно 3,5 тис. документів подається (щодня для отримання закордонних паспортів – УНІАН). Питання знято».