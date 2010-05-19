Борці з курінням здивовані пропозицією комуністів

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики сьогодні підтримав пропозицію лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА щодо запровадження вищих ставок акцизу на тютюнові вироби виключно за умови збереження діючих роздрібних цін на сигарети. Про це повідомляє “Главред”.

Показово, що ця поправка до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр. № 6337) застосовується не тільки до сигарет, але також до алкогольних напоїв, пива, палива.

У експертному середовищі ініціативу комуністів вважають дуже дивною. Адже у світовій практиці саме підвищення цін на сигарети є одним із ключових механізмів боротьби з курінням. Так, у своєму Маніфесті проти куріння Коаліція громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну» закликає «підняти ціни на сигарети, аби вони були менш доступними для дітей». До того ж Коаліція нагадує, що підвищення цін на сигарети є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе перед Всесвітньою організацією охорони здоров’я, ратифікувавши у 2006 р. Рамкову конвенцію ВООЗ щодо боротьби проти тютюну.

Консультант експертної ради міжфракційного об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Олег ІВЧЕНКО також вважає згадану поправку абсурдом: «З точки зору боротьби з тютюнопалінням ця поправка є повним абсурдом, оскільки вона фактично «заморожує» ціни сигарети. Тобто на тлі подорожчання інших споживчих товарів сигарети стануть ще більш доступними – в тому числі для дітей та молоді. Таким чином створюються додаткові стимули для поширення тютюнопаління в Україні – і це при тому, що рівень паління в Україні і так один з найвищих в Європі».

Виходячи з наведених аргументів, О.ІВЧЕНКО закликає комуністів переглянути свою позицію та відкликати згадану поправку.

Відзначимо, що законопроект №6337, прийнятий 11 травня 2010 р. в першому читанні, передбачає зокрема суттєве підвищення акцизів на пиво, тютюнову продукцію, алкогольні напої та бензин. Законопроект також передбачає для виробників підакцизних товарів авансову сплату ПДВ та 20% суми акцизу. Проект закону №6337 запланований до розгляду в сесійній залі у другому читанні на завтра, 20 травня.