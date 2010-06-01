Україні світять «кортежі» із сміттєвозів і марші порожніх каструль?

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що для мотивації виборця на майбутніх місцевих виборах і привернення уваги до своїх політичних програм політики вимушені будуть звернутися не лише до здорового радикалізму, але й проявити винахідливість, перейнявши загальноєвропейську практику політичних протестів.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, виборець сьогодні все більш розчарований у політиці й політиках, демотивований. Тому для політиків – особливо тих, які представляють нові політичні проекти, – необхідно буде продемонструвати не лише знання проблематики, але й здатність її реалізації, а також креативність у способах донесення своєї позиції.

«Вже сьогодні можна впевнено говорити, що такі проекти, як Комунальний фронт, «зелені» та інші прогнозовано звернуться до загальноприйнятих європейських методів політичного протесту. Припущу, що ми побачимо й переповнені сміттєвози під мерією, й марші порожніх каструль, й численні перформенси, що акцентують увагу на нездатності влади вирішувати нагальні суспільні проблеми», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, політики першого дивізіону після президентської кампанії-2010 демонструють креативну й комунікативну втому. «Вони не можуть звернутися до суспільства зрозумілою для нього мовою, з реальними пропозиціями й методологією з покращення рівня життя населення. Якщо політичні сили, представлені в парламенті, не зрозуміють, що на майбутніх виборах потрібні принципово нові підходи в роботі з виборцем, вони, поза сумнівом, втратять у впливовості і в популярності», - зазначив директор АМС.