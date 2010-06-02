П'яний водій влаштував перестрілку: інспектора ДАІ поранив, сам загинув

Вчора близько 22-ї години у селі Верхньошевирівці Краснодонського району Луганської області п’яний водій тяжко поранив інспектора ДАІ і загинув сам від куль правоохоронців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час несення служби з нагляду за дорожнім рухом наряд ДАІ помітив автомобіль, який від‘їхав від бару. Характер його руху викликав сумніви в здатності водія безпечно керувати цим транспортним засобом. Наздогнавши автомобіль, за допомогою спеціального звукового пристрою працівники ДАІ подали водію сигнал зупинитися. Однак той законну вимогу працівників міліції проігнорував та почав тікати. При цьому автомобіль різко змінював швидкість на напрям руху, неодноразово створював загрозу безпеки як працівникам міліції, так і оточуючим.

На території одного з дачних масивів, куди заїхав втікач, після кількох зіткнень з загорожами дачних ділянок він нарешті зупинився. В салоні машини знаходилися, окрім водія, ще троє осіб, зокрема дружина власника авто.

Працівники міліції підійшли до водія та запропонували йому вийти з автомобіля й пред‘явити документи на цей транспортний засіб. Однак той відреагував досить агресивно, нецензурно лаявся, намагався розпалити конфлікт. Потім водій різко кинувся на працівника міліції, наніс йому сильний удар в обличчя, внаслідок чого той упав. При цьому водій вирвав у міліціонера разом з кобурою табельну зброю та здійснив у працівників міліції шість пострілів.

Врахувавши ситуацію, що склалася, напарник постраждалого міліціонера на підставі ст.15 Закону України «Про міліцію» застосував табельну зброю стосовно водія автомобіля, здійснивши сім пострілів. В результаті той від отриманих поранень помер на місці.

Працівника міліції госпіталізовано до медичної установи з серйозними вогнепальними пораненнями, де його прооперовано.

Також до лікарні потрапила і дружина водія з попереднім діагнозом вогнепальне поранення руки і стегна та алкогольне сп‘яніння. За попередніми даними, поранення жінка могла отримати й від куль, які випускав її чоловік. Адже, як засвідчили інші пасажири машини, вона намагалася перешкодити водієві здійснити злий намір, буквально кинувшись на кулі.

За попередніми даними, напарник працівника ДАІ, щодо якого було скоєно збройний напад, застосував зброю правомірно.

На даний час прокуратурою проводяться невідкладні слідчі дії.

Загалом, за даними ДГЗ, з початку цього року під час виконання службових обов‘язків з охорони громадського порядку один працівник міліції загинув та 74 отримали поранення.