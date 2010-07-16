Королевська: бізнес зупиняє свою економічну активність
Через нерозуміння податкової політики
Бізнес зупиняє свою економічну активність, тому що не знає, за якими правилами він житиме восени.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вчора під час брифінгу.
За її словами, на сьогодні немає прогнозів у політиці держави в податковій сфері. «Або найближчим часом буде чітко задекларована позиція щодо основних індикаторів податкової реформи, або до осені ми побачимо колосальне скорочення підприємств малого й середнього бізнесу...», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Також депутат оцінила позитивні й негативні аспекти діяльності нової влади. Серед позитивних моментів вона відзначила дефляцію. Водночас причини дефляції – це падіння цін на сезонні продукти і, за її словами, до осені можна очікувати інфляцію. «Короткострокова дефляція не є показником економічної стабільності», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Також позитивним, за її словами, є підвищення суверенних рейтингів України, проте це послідувало за домовленістю України з Міжнародним валютним фондом.
Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що скорочення витрат бюджету не було проведено ефективно. «На мою думку, скорочувати необхідно статті розтрат на державних чиновників. Витрати на надані точкові пільги і на утримання апарату. Це чималі суми, скоротивши які ми можемо сьогодні увійти до збалансованішого Державного бюджету», - сказала голова парламентського комітету. За її словами, натомість скорочено витрати на інноваційні та інвестиційні проекти – на 800 млн. грн., на здешевлення кредитів для економіки – на 1,7 млрд. грн., авіапромисловий комплекс – на 500 млн. грн., безпеку шахтарів – на 2,7 млрд. грн., проект будівництва житла для військовослужбовців – на 650 млн. грн.
Серед негативних аспектів діяльності нової влади Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначає падіння індексу промислового виробництва. «Різке падіння цін промвиробників плюс падіння виробництва показує стагнацію нашої промисловості», - сказала вона. Також негативний аспект – це зростання державного боргу з початку року. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, гроші в Україну, проте, направляються на кредитування бюджету, а не конкретні проекти.