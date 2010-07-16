Королевська: бізнес зупиняє свою економічну активність

Бізнес зупиняє свою економічну активність, тому що не знає, за якими правилами він житиме восени.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вчора під час брифінгу.

За її словами, на сьогодні немає прогнозів у політиці держави в податковій сфері. «Або найближчим часом буде чітко задекларована позиція щодо основних індикаторів податкової реформи, або до осені ми побачимо колосальне скорочення підприємств малого й середнього бізнесу...», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також депутат оцінила позитивні й негативні аспекти діяльності нової влади. Серед позитивних моментів вона відзначила дефляцію. Водночас причини дефляції – це падіння цін на сезонні продукти і, за її словами, до осені можна очікувати інфляцію. «Короткострокова дефляція не є показником економічної стабільності», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також позитивним, за її словами, є підвищення суверенних рейтингів України, проте це послідувало за домовленістю України з Міжнародним валютним фондом.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що скорочення витрат бюджету не було проведено ефективно. «На мою думку, скорочувати необхідно статті розтрат на державних чиновників. Витрати на надані точкові пільги і на утримання апарату. Це чималі суми, скоротивши які ми можемо сьогодні увійти до збалансованішого Державного бюджету», - сказала голова парламентського комітету. За її словами, натомість скорочено витрати на інноваційні та інвестиційні проекти – на 800 млн. грн., на здешевлення кредитів для економіки – на 1,7 млрд. грн., авіапромисловий комплекс – на 500 млн. грн., безпеку шахтарів – на 2,7 млрд. грн., проект будівництва житла для військовослужбовців – на 650 млн. грн.

Серед негативних аспектів діяльності нової влади Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначає падіння індексу промислового виробництва. «Різке падіння цін промвиробників плюс падіння виробництва показує стагнацію нашої промисловості», - сказала вона. Також негативний аспект – це зростання державного боргу з початку року. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, гроші в Україну, проте, направляються на кредитування бюджету, а не конкретні проекти.