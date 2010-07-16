АМК дозволив Брянському машзаводу купівлю акцій "Луганськтепловозу"

Антимонопольний комітет України (АМК) дав дозвіл ЗАТ «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Російська Федерація) на придбання акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» (м. Луганськ), яка забезпечує покупцю перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня п.р. керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», було визнано переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього у конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України, в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

«Мантара Холдинг» просить визнати за недійсні одразу кілька рішень ФДМУ у конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакету акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 9 липня заявив, що приватизацію «Луганськтепловозу» було проведено непрозоро, внаслідок чого Україна втратила, як мінімум, 200 млн. грн.