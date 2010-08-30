У Бразилії почнуть будувати пусковий майданчик для української ракети

Роботи з будівництва пускового майданчика української ракети "Циклон-4" на бразильському космодромі Алкантара повинні початися восени цього року. Як повідомляє прес-служба Мінпрому, церемонія закладки першого каменя відбудеться вже у вересні.

"Відзначено значний прогрес, досягнутий в рамках реалізації бінаціонального проекту, що дозволяє почати практичні роботи з будівництва наземного комплексу "Циклон-4" на космодромі Алкантара", - сказано в повідомленні за підсумками засідання в Бразилії 26-27 серпня двосторонньої комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Геолого-розвідувальні роботи та буріння під майбутній стартовий стіл почалися в серпні 2008 року, тоді ж почалася розробка і виготовленню наземного устаткування для космічного комплексу "Циклон-4".

Договір між Україною і Бразилією про довгострокову співпрацю у використанні ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара підписаний у жовтні 2003-го і ратифікований парламентом у лютому 2004 року.