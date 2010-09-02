За українську трубу Газпром пропонує кота в мішку?

Москва згодна допустити Україну до видобутку газу на її території за умови створення СП між "Газпромом" і "Нафтогазом", заявив у вівторок міністр палива та енергетики Юрій Бойко.

Щоправда, як з`ясувалося, Україні пропонуються не діючі, а неопрацьовані родовища, пише газета "Комерсант-Україна".

За словами високопоставленого джерела видання в "Газпромі", до СП пропонується внести не діюче родовище, а лише право видобутку сировини на одній з великих площ.

"Прибуток, який Україна отримає від транспортування газу, вона зможе інвестувати в розробку цього родовища. Якщо вона принесе результат, газ може бути проданий всередині Росії або експортований в Україну, і таким чином СП отримає додатковий прибуток. Про одержання готового родовища, де буде багато дешевого газу, мова не йде", - говорить співрозмовник видання.

Як відомо, видобуток Україною газу на території Росії обговорюється як одна з умов створення спільного підприємства між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом".

Українська сторона готова внести до нього газотранспортну систему і нафтогазове родовище площа Паласу на шельфі Чорного моря, а у відповідь розраховує отримати в Росії родовище, видобуток газу на якому вже складає 30 млрд. кубометрів газу на рік.