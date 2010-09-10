Після ночі у львівській міліції 31-річний чоловік впав і помер

У Львові після ночі в райвідділку міліції помер 31-річний чоловік Михайло Стадник.

Як повідомляє ТСН, він 12 годин провів у райвідділку, а, вийшовши звідти, упав.

"Смерть, за версією міліції, настала внаслідок черепно-мозкової травми. Рідні переконані, що затриманого у райвідділку катували. І промовистий доказ цього - півсотні синців", - йдеться у повідомленні.

"Після ночі в райвідділі затриманого за підозрою у крадіжці вели на допит. Дорогою він упав і помер. Василина Стадник, сестра загиблого, каже, що синці у брата були навіть на п`ятах. Наталія Стадник, мати Михайла, каже, що виглядав син так, "якби був в бетономішалці", - зазначається у публікації.

Правозахисник Олег Мицик заявив: "На тілі Стадника було виявлено 51 точка дотику, тобто синці і забої, в тому числі в такому екзотичному місці як п`ята, що є улюбленим місцем катування".

Судмедексперт засвідчив синці на тілі Стадника, однак припустив, що вони могли утворитись від надання медичної допомоги, зокрема від непрямого масажу серця та дефібрилятора.

"Але медсестра, яка була на виклику, каже, крім двох уколів загиблому більше нічого не робили", - зазначається у повідомленні.

Свою причетність до синців на тілі Стадника у міліції спростовують, кажуть чоловік сам травмувався, коли грабував підвали.

"Даний громадянин був у нетверезому стані і в нього були синці на руках, були сліди від уколів на внутрішній поверхні ліктьового суглоба", - заявив керівник Львівського міськуправління міліції Станіслав Броневицький.

Рідним Стадника районна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи щодо неправомірних дій міліції.

Водночас обласна прокуратура уже скасувала це рішення. Призначено додаткове медично-судове дослідження з приводу встановлення механізмів утворення тілесних ушкоджень на тілі Стадника.

"Мати загиблого каже, що згідна навіть на ексгумацію, лише, щоб вбивці були покарані. Михайло Стадник не дожив рівно місяць до своїх 32 років. Без батька залишився 6-річний син", - зазначається у публікації.

Українська правда