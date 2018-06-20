Що шукає СБУ в Кам’янець-Подільській мерії

300 тисяч хабара?.. «Це справа на замовлення з метою усунення з виборів прохідного кандидата»... Один заступник мера утворив «міський комітет порятунку демократії», другий зник…

Віднедавна працівники СБУ ходять у Кам’янець-Подільську міську раду, як до себе на роботу. Цей орган самоврядування зацікавив есбеушників невипадково — тут задокументовано факт одержання хабара мером Анатолієм Нестеруком та керуючим справами міськвиконкому Миколою Нечаєм.

СБУ викрила хабар?

Звернімося до офіційної інформації. За даними прес-центру Служби безпеки України, 20 вересня співробітники СБУ затримали керуючого справами міськвиконкому в його службовому кабінеті під час отримання частини хабара — 60 тис. грн. Ще в жовтні 2009 року до міського голови нібито звернулися власники приватного підприємства з проханням передати їм в оренду земельну ділянку 1,5 га для будівництва гаражів і СТО. Мер погодився посприяти у виділенні землі та подальшому зменшенні орендної плати за винагороду в 300 тис. грн. У разі несплати цієї суми мер нібито погрожував виставити цю ділянку на аукціон і продати її.

Цього ж дня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ щодо мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Журналісту УНІАН в прес-службі облпрокуратури пояснили: для того, щоб іти на такий крок (порушення кримінальної справи. — Авт.) слідчі органи передусім зважують факти й докази. Відповідно, якщо є підстави, то порушується кримінальна справа.

«Міський комітет порятунку демократії»

Водночас у Кам’янці-Подільському від минулої п’ятниці, 24 вересня окремі громадські організації проводять мітинги проти затримання міського голови Анатолія Нестерука та керуючого справами міськвиконкому Миколи Нечая. Об’єкти їхнього пікетування — приміщення СБУ та міськради. На вулиці виходять люди з плакатами та гаслами на підтримку мера. За неповний тиждень на протестних заходах Кам’янця-Подільського побувало майже три тисячі осіб.

Прямісінько на вулиці народився «міський комітет порятунку демократії», у який ввійшли представники міських організацій Ради ветеранів війни праці та збройних сил, Союзу “Чорнобиль” і викладачі окремих вишів. Ця громадянська організація взялася довести непричетність посадових осіб до хабарної справи. Вони навіть підготували звернення до партій, аби ті утрималися від висування кандидатів на посаду мера Кам’янця-Подільського.

Версії, які не суперечать одна одній

Їх, як завжди, кілька, і вони жодним чином не заперечують одна одну.

По-перше, можливо, і справді мав місце факт отримання хабара. За два роки правління Анатолій Нестерук мав чимало спокус заробітку. Для мера будь-якого міста це, на жаль, традиційний шлях поповнення своїх статків: домовляється з головами фракцій за потрібне голосування з певного питання на сесії, а далі вмикається механізм фінансового “заохочення”.

Але, враховуючи виборчі баталії і те, як у нас працюють правоохоронні органи, не можемо не погодитися з поширеною думкою, що пана Нестерука «замовили», що теж, на жаль, стало традиційним у українській політиці.

У місті припускають про можливість своєрідного покарання колишніх однопартійців за зраду політичних ідеалів. Нестерук нещодавно розпрощався з “Батьківщиною” (зараз для цього великого героїзму не треба), у якій пробув два роки. “Я переконаний, що міський голова, незважаючи на свої політичні переконання, повинен бути позапартійним та відстоювати інтереси кожного мешканця та всієї громади в цілому. Як міський голова я роблю все для того, щоб у роботі влади пріоритетом була не політика, а вирішення нагальних проблем Кам’янця. Зважаючи на це, я прийняв рішення йти на вибори як позапартійний, тому офіційно заявляю про свій вихід з лав ВО “Батьківщина”, — пояснив градоначальник.

Нестеруку в «Батьківщині» швидко знайшли заміну — 27 вересня міська партійна конференція висунула кандидатом у мери Кам’янця-Подільського діючого секретаря міськради Валентину Волошину.

Ще одне припущення, теж небезпідставне — усунення Партією регіонів з виборчих перегонів одного з найбільш прохідних кандидатів. Ходять чутки, що провладна партія хоче посадити у мерське крісло свою людину.

Банківська операція як супровід дій СБУ?

Перший заступник міського голови Валерій Андрухович у розмові з журналістом УНІАН вважає, що ПП “Вест”, яке фігурує в хабарній справі, не розібралося в тому, які умови висунула мерія щодо оренди згаданої ділянки.

“Торік власник фірми, - сказав він, - розмовляв з міським головою у присутності його заступників. Бізнесмен висловив пропозицію, що хоче побудувати на цій ділянці гаражі й СТО. Між іншим, тоді землю орендував інший суб’єкт господарювання, який там утримував автостоянку”.

27 жовтня 2009 року за рішенням сесії міськради півтора гектара землі відходять в оренду ПП “Вест”. Попередньо було домовлено, що приватна установа перерахує 300 тисяч гривень на рахунки комунальних підприємств для покращення їхнього становища. Зокрема, мова йде про КП “Кам’янецький парк”, КП “Старе місто”, міська шляхова дільниця та спецрахунок міськвиконкому.

“Щодо нашого спецрахунку, то 100 тисяч гривень планувалося направити на виготовлення стенда для участі міста в міжнародній виставці “ЕКСПО-2010”, — уточнив Андрухович.

Чимало запитань викликає банківська операція, яка відбулася в той день, коли СБУ затримала мера та його заступника. На рахунок комунального підприємства “Кам’янецький парк” надійшло 49,5 тисячі гривень від Євгена Геселева, одного із власників ПП “Вест”. Призначення платежу відправник вирішив прописати просто: “за землю”.

На думку директора КП Людмили Дужевої, платіжна операція відбулася з помилкою. “Розрахунок відбувся через “Райффайзенбанк-Аваль”. Однак названа операція є неправильною, оскільки немає номера договору, не вказано сплачено з ПДВ чи без ПДВ. Я зателефонувала до Геселева й сказала, що комунальне підприємство не продає землі. Якщо ви наполягаєте, то можемо привезти КАМАЗ землі, але додаткового треба заплатити 30 тисяч гривень за вантажника”, — іронізує вона. І додає, що попросила його змінити призначення платежу на “фінансову допомогу”.

“Торік ПП “Вест” перерахувало “Кам’янецькому парку” 55 тисяч гривень з поміткою “фінансова допомога”. Ці кошти пішли на виплату заробітної плати працівникам нашого підприємства”, — каже Дужева. За її словами, пан Геселев пообіцяв змінити призначення платежу, проте так і нічого не зробив.

Усе-таки політика?

Адвокат Нестерука В’ячеслав Заречнюк не погоджується з висновком СБУ та обласної прокуратури. Він вважає, що це не хабарна справа, а політична.

“Це справа на замовлення і з прицілом на усунення з виборчих перегонів прохідного кандидата. У Кам’янці-Подільському відбувається політичне рейдерство за участю правоохоронних органів”, — сказав він. За словами адвоката, складність справи полягає в тому, що, відповідно до кримінального та кримінально-процесуального законодавства, позиція захисту має деякі обмеження. “Ми передбачаємо захист наданням всілякого виду доказів, а це органами досудового слідства може розцінюватися як виправдовування”, — повідомив адвокат.

Для міського голови Кам’янець-Подільським районним судом обрано запобіжний захід - взяття під варту. “Але суд не врахував стан здоров’я пана Нестерука та його заслуги перед Батьківщиною. Згідно зі статтею 165-2 Кримінально-процесуального кодексу, суд має брати до уваги ці нюанси”, — каже пан Заречнюк. Попри це обласний апеляційний суд 28 вересня продовжив на два місяці утримування в СІЗО пана Нестерука.

Автору цих рядків удалося дізнатися, що він повторно балотуватиметься на посаду мера. Оформлення всіх документів ітиме через установу, де перебуває міський голова. Це слідчий ізолятор міста Хмельницького.

Ще один заступник зник

А тим часом у мерії есбеушники продовжують проводити перевірку. 27 вересня в кабінеті першого заступника мера Кам’янця-Подільського Валерія Андруховича було здійснено обшук. Як повідомив сам Андрухович, співробітники СБУ провели виїмку певних документів. Обшуки проходили й у інших підрозділах міської ради. Під вечір того дня пана Андруховича відпустили, і він одразу пішов на мітинг, оголосивши про підтримку мера.

Невідомо куди зник заступник міського голови Олег Марунчак. Через нього фактично вирішувалися ключові земельні питання. Останній раз його бачили на роботі 22 вересня. Після того мобільний телефон чиновника – поза зоною досягнення. Офіційного лікарняного він не брав. У мерії не можуть назвати точного місцезнаходження посадовця.

Віталій Тараненко, Хмельницька обл.